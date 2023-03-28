https://ria.ru/20230328/dokumenty-1861102850.html

Опубликованы самые важные документы СВР о планах Германии напасть на СССР

Опубликованы самые важные документы СВР о планах Германии напасть на СССР - РИА Новости, 28.03.2023

Опубликованы самые важные документы СВР о планах Германии напасть на СССР

Президентская библиотека опубликовала на своем сайте наиболее важные рассекреченные документы 1941 года из архива Службы внешней разведки России,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:37

2023-03-28T02:37

2023-03-28T03:15

германия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президентская библиотека опубликовала на своем сайте наиболее важные рассекреченные документы 1941 года из архива Службы внешней разведки России, свидетельствовавшие о подготовке гитлеровской Германией войны против СССР и занесенные советскими разведчиками в особое дело под условным названием "Затея".Эту информацию удалось добыть под руководством легендарного начальника советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павла Фитина. Во вторник исполняется 85 лет с того дня, как дипломированный инженер Фитин поступил на службу в органы государственной безопасности и отправился на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А уже в мае 1939-го Политбюро ЦК ВКП(б) назначило 31-летнего Фитина командиром отечественной внешней разведки."Весьма тревожные документы"Опубликованы фотокопии нескольких документов с 22 апреля по 16 июня 1941 года. Их объединяет общая резолюция, написанная от руки на первой странице: "В дело "Затея".О существовании дела "Затея" и его предназначении единственный раз открыто упомянул в своих мемуарах, вышедших в 1990-х годах, легендарный разведчик, бывший заместитель Фитина Павел Судоплатов.Советская внешняя разведка с осени 1940 года начала получать сведения о подготовке Германией планов нападения на СССР. Тогда, по словам Судоплатова, и начали литерное дело под наименованием "Затея", "где собирались наиболее важные сообщения о немецкой военной угрозе".Материалы из литерного дела "Затея" нередко направлялись наверх, Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову, добавлял Судоплатов.Однако какие конкретно сообщения, поступавшие в Москву, шли в дело "Затея", Судоплатов не уточнил. С другой стороны, в свое время был опубликован достаточно большой массив текстов рассекреченных архивных документов СВР о подготовке Германией войны против Советского Союза — например, в официальных сборниках "Очерки истории внешней разведки", "Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне", "Агрессия" и других. Тексты обнародованных сейчас документов в этих сборниках тоже публиковались, но в них не указывалась принадлежность конкретных процитированных разведматериалов к "Затее".Таким образом, опубликование фотокопий исходных документов подтверждает для широкой аудитории существование дела "Затея" и дает представление о том, какие сообщения попадали в него после соответствующих резолюций.По воспоминаниям Судоплатова, дело "Затея" вели выдающиеся сотрудники советской внешней разведки, работавшие в ее главном, "немецком" отделе — Павел Журавлев и Зоя Рыбкина (ставшая впоследствии широко известной как детская писательница Зоя Воскресенская).Как следует из резолюций на документах, направлять их в эту папку поручалось сотруднику разведки по фамилии Горячкин.Сообщения о неизбежномГенерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин (1907-1971) руководил внешней разведкой органов госбезопасности СССР в 1939-1946 годах. Под его руководством удалось восстановить работоспособный аппарат разведки, сильно пострадавший во время репрессий. Советское руководство не питало иллюзий относительно намерений Берлина — было понятно, что дело идет к войне, но требовалось выяснить, когда, где и какими силами Германия нанесет удар.В сентябре 1940 года была восстановлена ранее прерванная связь с ценнейшим агентом советской разведки в центральном аппарате гестапо Вилли Леманом (оперативный псевдоним "Брайтенбах"), а затем — с советником министерства экономики Третьего рейха Арвидом Харнаком ("Корсиканец"). Далее были установлены контакты с сотрудником министерства авиации Германии, обер-лейтенантом люфтваффе Харро Шульце-Бойзеном (оперативный псевдоним "Старшина"). И "Корсиканец", и "Старшина" имели самостоятельные агентурные группы.Только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил высшему руководству страны свыше ста разведывательных донесений, из которых следовало, что война стоит на пороге.Агентурное сообщение из Берлина о планах гитлеровцев по получению новых источников пшеницы на Украине датировано 22 апреля 1941 года. Информация получена от "Лицеиста" — это был оперативный псевдоним молодого латвийского журналиста Ореста Берлинкса, на связи с которым находился лично резидент советской внешней разведки в столице Третьего рейха Амаяк Кобулов ("Захар").Как следовало из сообщения, "Германия на своей территории не может собрать количества зерна, достаточного для покрытия хотя бы минимальных потребностей 1941-1942 годов... Надо искать новые источники получения пшеницы". Отмечалось, что, по подсчетам немцев, "украинское самостоятельное государство", руководимое гитлеровцами, "при немецкой технике и организованности может в течение двух ближайших лет не только покрыть потребности Германии, но и удовлетворить нужды европейского континента".Сообщение из Берлина от 30 апреля 1941 года основывалось на сведениях от "Старшины". Тот, в частности, информировал, что "вопрос о выступлении Германии против Советского Союза решен окончательно", и что министр иностранных дел Третьего рейха Риббентроп, "который до сих пор не являлся сторонником выступления против СССР, зная твердую решимость Гитлера в этом вопросе, занял позицию сторонников нападения на СССР".Агентурное сообщение из Варшавы, датированное 5 мая 1941-го, гласило, что "военные приготовления в Варшаве и на территории генерал-губернаторства проводятся открыто, и о предстоящей войне между Германией и Советским Союзом немецкие офицеры и солдаты говорят совершенно откровенно, как о деле уже решенном", и что "война якобы должна начаться после окончания весенних полевых работ".Еще один материал — агентурное сообщение о немецких военных приготовлениях в Румынии против СССР от 17 мая 1941-го."Югославский посол в Румынии сообщил югославскому послу в СССР следующее: германская армия продолжает в Румынии делать приготовления, которые указывают на возможность военных операций против Советского Союза в недалеком будущем. Германские офицеры говорят, что война против СССР начнется в середине июня", — говорилось в документе.Также обнародована фотокопия справки, составленной на основании агентурного сообщения из Шанхая, о готовности Германии к войне против СССР в военном и экономическом отношении. "Шиллер из Шанхая 9 июня 1941 года сообщает: "Друг" сообщил, что большой человек, прибывший из Берлина (по предложению Шиллера — сотрудник МИДа), рассказал "Другу", что выступление против СССР немцами подготовлено и предполагалось на конец мая сего года… Все общественные, военно-морские и гражданские высшие круги считают, что война с СССР будет триумфальным маршем и продолжится всего три месяца", — говорилось в сообщении."Шиллером" был еще один ас советской внешней разведки Василий Зарубин. "Друг" — это немец Вальтер Стеннес, начальник личной охраны и разведки лидера Китайской Республики Чан Кайши. Стеннес был в свое время сначала соратником, а затем личным врагом Гитлера, в 1933 году перебрался в Китай. Зарубин прибыл в Шанхай в начале 1941-го для работы со Стеннесом.Наконец, опубликовано фото также отправленной в дело "Затея" копии агентурного сообщения, полученного советской внешней разведкой из Берлина 16 июня 1941 года и содержавшего информацию от "Старшины" и "Корсиканца".Ранее стало широко известным это сообщение на бланке Наркомата госбезопасности СССР, легшее на стол Сталину и удостоившееся его крайне резкой резолюции, выражавшей недоверие персонально "Старшине". Само сообщение начиналось словами: "Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время".Выполненный долгКак указывают профессиональные историки российской внешней разведки, в преддверии войны руководство СССР столкнулось с масштабными дезинформационными операциями германских спецслужб, которые до определенной степени все же повлияли на принятие не всегда оправданных решений.Так, агент "Лицеист", как позже выяснилось, был подставлен гитлеровцами руководителю берлинской резидентуры. Амаяк Кобулов не имел необходимого опыта оперативной работы в разведке и не мог критически оценивать свой источник информации. Дезинформация от "Лицеиста" бросала тень сомнения на сообщения агентов берлинской и других резидентур.Вскрытие дезинформационных акций для советской внешней разведки в то время осложнялось существенным недостатком в организации ее информационно-аналитической работы. Дело в том, что Сталин установил такой порядок, когда сообщения разведки докладывались ему без каких-либо выводов и прогнозов. Историки спецслужб не исключают, что глава государства опасался, что во время такой фильтрации могли упустить что-то важное. Советский лидер был не одинок в таком подходе к разведматериалам — британский премьер Уинстон Черчилль тоже требовал себе исходные сведения, а не результат их обработки.Руководство внешней разведки в начале 1941 года вносило предложение о создании в своей структуре самостоятельного информационно-аналитического подразделения, но оно не нашло поддержки наверху. Тогда Фитин санкционировал создание в "немецком" отделе внештатной группы для анализа и обобщения всех сведений о военных приготовлениях Германии. Обобщающая докладная записка, законченная этой группой 17 июня 1941 года, однозначно говорила о том, что война неизбежна и вот-вот начнется. Полноценное же информационно-аналитическое подразделение в советской внешней разведке появилось только в 1943 году.Несмотря на все сложности, внешняя разведка смогла добыть объективные сведения о планах Третьего рейха выступить с войной против Советского Союза. Она вскрыла, хотя и в разной степени, основные этапы подготовки Берлином нападения на СССР, политические и военно-стратегические цели Гитлера. В острых и противоречивых условиях кануна войны разведка обеспечила советское руководство информацией, достаточной для принятия военно-политических решений, и тем самым выполнила свой профессиональный и патриотический долг.Военное лихолетьеНападение гитлеровской Германии на Советский Союз поставило перед разведкой органов госбезопасности необходимость коренной реорганизации ее работы. Помимо выявления военно-политических планов Германии и ее союзников во время войны и создания специальных отрядов для ведения разведывательно-диверсионных операций в отношении фашистов, требовалось осуществлять разведку в нейтральных странах для того, чтобы не допустить их перехода на сторону стран "оси" Берлин-Рим-Токио, добывать научно-техническую информацию в целях укрепления военной и экономической мощи СССР.В неимоверно сложных условиях оперативные сотрудники зачастую рисковали своей жизнью для того, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка под руководством Фитина информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в Победу.За годы войны в Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют ее операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать.Самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах удалось получить необходимую документальную информацию, позволившую Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области.За последние годы в России благодаря Службе внешней разведки России проводились несколько проектов по увековечению памяти Фитина. В частности, вышла посвященная ему и ставшая бестселлером книга писателя Александра Бондаренко. Памятник Фитину установлен возле здания пресс-бюро СВР в центре Москвы. Его именем названы школа и улица в столичном районе Ясенево рядом со штаб-квартирой СВР, как ее называют сами разведчики — "Лесом".А бронзовый барельеф Фитина размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий СВР непосредственно в "Лесу". К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.

https://ria.ru/20230303/rzhev-1855505582.html

https://ria.ru/20230118/leningrad-1845608033.html

https://ria.ru/20221220/gitler-1839885371.html

https://ria.ru/20221220/svr-1839888526.html

https://ria.ru/20230106/angliya-1843215374.html

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