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Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
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18:09 28.03.2023 (обновлено: 19:20 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/dobrovoltsy-1861328695.html
Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации
Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации
Российское законодательство предусматривает целый ряд льгот для участников добровольческих формирований. Они получили статус военнослужащих и ветеранов боевых... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:09
2023-03-28T19:20
инфографика
спецоперация
общество
льготы
ветераны
социальная политика
социальные выплаты
военнослужащие
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Российское законодательство предусматривает целый ряд льгот для участников добровольческих формирований. Они получили статус военнослужащих и ветеранов боевых действий с соответствующими соцпакетами. Например, добровольцы вправе рассчитывать на бесплатный проезд до места лечения и реабилитации, обеспечение медизделиями, содействие в поиске работы по окончании службы. Подробнее о господдержке этой категории граждан — в инфографике Ria.ru.
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спецоперация, общество, льготы, ветераны, социальная политика, социальные выплаты, военнослужащие, вооруженные силы рф, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Общество, Льготы, Ветераны, Социальная политика, Социальные выплаты, Военнослужащие, Вооруженные силы РФ
Инфографика

Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации

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Российское законодательство предусматривает целый ряд льгот для участников добровольческих формирований. Они получили статус военнослужащих и ветеранов боевых действий с соответствующими соцпакетами. Например, добровольцы вправе рассчитывать на бесплатный проезд до места лечения и реабилитации, обеспечение медизделиями, содействие в поиске работы по окончании службы. Подробнее о господдержке этой категории граждан — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаСпецоперацияОбществоЛьготыВетераныСоциальная политикаСоциальные выплатыВоеннослужащиеВооруженные силы РФ
 
 
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