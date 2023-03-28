https://ria.ru/20230328/dobrovoltsy-1861328695.html

Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации

Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023

Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации

Российское законодательство предусматривает целый ряд льгот для участников добровольческих формирований. Они получили статус военнослужащих и ветеранов боевых... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:09

2023-03-28T18:09

2023-03-28T19:20

инфографика

спецоперация

общество

льготы

ветераны

социальная политика

социальные выплаты

военнослужащие

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Российское законодательство предусматривает целый ряд льгот для участников добровольческих формирований. Они получили статус военнослужащих и ветеранов боевых действий с соответствующими соцпакетами. Например, добровольцы вправе рассчитывать на бесплатный проезд до места лечения и реабилитации, обеспечение медизделиями, содействие в поиске работы по окончании службы. Подробнее о господдержке этой категории граждан — в инфографике Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, общество, льготы, ветераны, социальная политика, социальные выплаты, военнослужащие, вооруженные силы рф, инфографика