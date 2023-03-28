https://ria.ru/20230328/dobrovoltsy-1861328695.html
Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации
Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
Что положено добровольцам, участвующим в спецоперации
Российское законодательство предусматривает целый ряд льгот для участников добровольческих формирований. Они получили статус военнослужащих и ветеранов боевых... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:09
2023-03-28T18:09
2023-03-28T19:20
инфографика
спецоперация
общество
льготы
ветераны
социальная политика
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военнослужащие
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Российское законодательство предусматривает целый ряд льгот для участников добровольческих формирований. Они получили статус военнослужащих и ветеранов боевых действий с соответствующими соцпакетами. Например, добровольцы вправе рассчитывать на бесплатный проезд до места лечения и реабилитации, обеспечение медизделиями, содействие в поиске работы по окончании службы. Подробнее о господдержке этой категории граждан — в инфографике Ria.ru.
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спецоперация, общество, льготы, ветераны, социальная политика, социальные выплаты, военнослужащие, вооруженные силы рф, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Общество, Льготы, Ветераны, Социальная политика, Социальные выплаты, Военнослужащие, Вооруженные силы РФ