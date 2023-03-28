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"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей - РИА Новости, 28.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:55 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/dinastiii-1861174633.html
"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей
"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей - РИА Новости, 28.03.2023
"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей
Масштабный онлайн-проект "Педагогические династии России" В запустило Министерство просвещения Российской Федерации в Год педагога и наставника. На сайте... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:55
2023-03-28T11:55
год педагога и наставника
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Масштабный онлайн-проект "Педагогические династии России" В запустило Министерство просвещения Российской Федерации в Год педагога и наставника. На сайте проекта будут публиковаться истории и фотоархивы учительских семей, представители которых из поколения в поколение связывали свои судьбы с образованием и воспитанием детей.Общий профессиональный стаж большинства участников проекта составляет несколько столетий, а число членов педагогической семьи, связавших свою жизнь со школой, достигает 20 и более человек. В их числе учителя, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и вузов, педагоги учреждений дополнительного образования.У каждой из династий своя неповторимая история. Многие представители этих семей стали настоящими первопроходцами в системе образования своих регионов. Они открывали школы, руководили педагогическими коллективами, создавали уникальные проекты, благодаря которым их учебные заведения становились известны далеко за пределами своих городов и сел. Важно, что педагогические династии вносят свой вклад в повышение интереса молодежи к учительской профессии. В последние годы педагогическое образование остается в тройке лидирующих направлений среди абитуриентов вузов.Проект "Педагогические династии России" получит продолжение и в социальных сетях Министерства. В своем официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте" Минпросвещения запускает акцию #ПедагогическиеДинастииРоссии. Истории династий войдут в специальное приложение в соцсети "ВКонтакте".Педагогическим династиям будет посвящен электронный альманах, который выйдет в свет в завершение Года педагога и наставника. Он объединит рассказы и интересные факты об учительских семьях, уникальные фотографии, а также комментарии педагогов разных поколений.Интервью с представителями педагогических династий в течение Года педагога и наставника будут размещаться на федеральном портале "Российское образование". Учителя подробно расскажут не только об истории своих семей, но и поделятся секретами профессионального мастерства.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов

"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей

© Елена ЛебедеваСайт проекта посвященного педагогическим династиям России открвт на экране компьютера
Сайт проекта посвященного педагогическим династиям России открвт на экране компьютера
© Елена Лебедева
Читать ria.ru в
Масштабный онлайн-проект "Педагогические династии России" В запустило Министерство просвещения Российской Федерации в Год педагога и наставника. На сайте проекта будут публиковаться истории и фотоархивы учительских семей, представители которых из поколения в поколение связывали свои судьбы с образованием и воспитанием детей.
«

Педагогические династии – это гордость российской системы образования и пример для подражания. Любовь к учительскому труду передается в этих семьях из поколения в поколение, дети берут пример с родителей и продолжают их профессиональный путь. Быть учителем – это призвание. И очень ценно, когда в основе выбора профессии лежат личный пример и уважение к выбранному делу. У каждой педагогической династии тысячи воспитанников, которые благодаря своим наставникам стали прекрасными специалистами: учеными, представителями творческих профессий, спортсменами, инженерами, врачами – и, конечно, пополнили педагогическое сообщество. И теперь уже они вносят свой вклад в процветание нашей страны", – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Общий профессиональный стаж большинства участников проекта составляет несколько столетий, а число членов педагогической семьи, связавших свою жизнь со школой, достигает 20 и более человек. В их числе учителя, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и вузов, педагоги учреждений дополнительного образования.
У каждой из династий своя неповторимая история. Многие представители этих семей стали настоящими первопроходцами в системе образования своих регионов. Они открывали школы, руководили педагогическими коллективами, создавали уникальные проекты, благодаря которым их учебные заведения становились известны далеко за пределами своих городов и сел. Важно, что педагогические династии вносят свой вклад в повышение интереса молодежи к учительской профессии. В последние годы педагогическое образование остается в тройке лидирующих направлений среди абитуриентов вузов.
Проект "Педагогические династии России" получит продолжение и в социальных сетях Министерства. В своем официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте" Минпросвещения запускает акцию #ПедагогическиеДинастииРоссии. Истории династий войдут в специальное приложение в соцсети "ВКонтакте".
Педагогическим династиям будет посвящен электронный альманах, который выйдет в свет в завершение Года педагога и наставника. Он объединит рассказы и интересные факты об учительских семьях, уникальные фотографии, а также комментарии педагогов разных поколений.
Интервью с представителями педагогических династий в течение Года педагога и наставника будут размещаться на федеральном портале "Российское образование". Учителя подробно расскажут не только об истории своих семей, но и поделятся секретами профессионального мастерства.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоСергей Кравцов
 
 
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