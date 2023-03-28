https://ria.ru/20230328/dinastiii-1861174633.html

"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей

"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей - РИА Новости, 28.03.2023

"Педагогические династии России" объединят представителей учительских семей

Масштабный онлайн-проект "Педагогические династии России" В запустило Министерство просвещения Российской Федерации в Год педагога и наставника. На сайте... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:55

2023-03-28T11:55

2023-03-28T11:55

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

сергей кравцов

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Масштабный онлайн-проект "Педагогические династии России" В запустило Министерство просвещения Российской Федерации в Год педагога и наставника. На сайте проекта будут публиковаться истории и фотоархивы учительских семей, представители которых из поколения в поколение связывали свои судьбы с образованием и воспитанием детей.Общий профессиональный стаж большинства участников проекта составляет несколько столетий, а число членов педагогической семьи, связавших свою жизнь со школой, достигает 20 и более человек. В их числе учителя, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и вузов, педагоги учреждений дополнительного образования.У каждой из династий своя неповторимая история. Многие представители этих семей стали настоящими первопроходцами в системе образования своих регионов. Они открывали школы, руководили педагогическими коллективами, создавали уникальные проекты, благодаря которым их учебные заведения становились известны далеко за пределами своих городов и сел. Важно, что педагогические династии вносят свой вклад в повышение интереса молодежи к учительской профессии. В последние годы педагогическое образование остается в тройке лидирующих направлений среди абитуриентов вузов.Проект "Педагогические династии России" получит продолжение и в социальных сетях Министерства. В своем официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте" Минпросвещения запускает акцию #ПедагогическиеДинастииРоссии. Истории династий войдут в специальное приложение в соцсети "ВКонтакте".Педагогическим династиям будет посвящен электронный альманах, который выйдет в свет в завершение Года педагога и наставника. Он объединит рассказы и интересные факты об учительских семьях, уникальные фотографии, а также комментарии педагогов разных поколений.Интервью с представителями педагогических династий в течение Года педагога и наставника будут размещаться на федеральном портале "Российское образование". Учителя подробно расскажут не только об истории своих семей, но и поделятся секретами профессионального мастерства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов