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Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах - РИА Новости, 28.03.2023
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16:45 28.03.2023
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Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах
Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах - РИА Новости, 28.03.2023
Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах
Нежелание Китая вступить в диалог с США о ядерном нераспространении грозит кризисом, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:45
2023-03-28T16:45
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Нежелание Китая вступить в диалог с США о ядерном нераспространении грозит кризисом, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. "Китай модернизирует ядерные силы, не выказывает желания вступить в диалог, что может привести к просчетам и кризису", - сказал Пламб на слушаниях в конгрессе. По его словам, нынешний момент представляет вызовы для Вашингтона, поскольку "Россия и Китай вкладываются в ядерное оружие и силы, чтобы держать США и партнеров под угрозой".
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах

Пентагон: Китай не вступает в диалог с США о ядерных силах, и это приведет к кризису

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Нежелание Китая вступить в диалог с США о ядерном нераспространении грозит кризисом, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб.
"Китай модернизирует ядерные силы, не выказывает желания вступить в диалог, что может привести к просчетам и кризису", - сказал Пламб на слушаниях в конгрессе.
По его словам, нынешний момент представляет вызовы для Вашингтона, поскольку "Россия и Китай вкладываются в ядерное оружие и силы, чтобы держать США и партнеров под угрозой".
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В миреКитайСШАВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
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