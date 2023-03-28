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Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах

Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах - РИА Новости, 28.03.2023

Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах

Нежелание Китая вступить в диалог с США о ядерном нераспространении грозит кризисом, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:45

2023-03-28T16:45

2023-03-28T16:45

в мире

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вашингтон (штат)

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Нежелание Китая вступить в диалог с США о ядерном нераспространении грозит кризисом, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. "Китай модернизирует ядерные силы, не выказывает желания вступить в диалог, что может привести к просчетам и кризису", - сказал Пламб на слушаниях в конгрессе. По его словам, нынешний момент представляет вызовы для Вашингтона, поскольку "Россия и Китай вкладываются в ядерное оружие и силы, чтобы держать США и партнеров под угрозой".

https://ria.ru/20230328/demokratiya-1861216234.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша