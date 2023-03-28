https://ria.ru/20230328/deti-1861402754.html
Харьковские власти назвали обвинения Киева о похищении детей враньем
Харьковские власти назвали обвинения Киева о похищении детей враньем - РИА Новости, 28.03.2023
Харьковские власти назвали обвинения Киева о похищении детей враньем
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что детей из региона отправили на отдых в Краснодарский край в августе 2022 года с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T23:31
2023-03-28T23:31
2023-03-28T23:31
общество
краснодарский край
харьковская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/25/1498502543_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_dd972848e8173619b643caaafa3a6c1e.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что детей из региона отправили на отдых в Краснодарский край в августе 2022 года с согласия их родителей, а информация о похищении, которую распространяют украинские пропагандисты, является враньем. Дети из освобожденных территорий Харьковской области в августе были отправлены на отдых в лагеря Краснодарского края. В начале сентября, когда начался вывоз людей из Харьковской области, глава администрации Изюмского района Владислав Соколов заявлял, что дети оставлены в лагере на вторую смену. Позже в администрации области заявляли, что родители приезжают за детьми и забирают их в разные регионы России, власти Краснодарского края и администрация Харьковской области помогают семьям воссоединиться. По словам Ганчева, "украинские пропагандистские ресурсы" распространяют информацию о том, что якобы дети были похищены. "Летом 2022 года мы отправляли детей с согласия родителей на отдых в детские оздоровительные лагеря, в частности, в Краснодарский край. Так уж случилось, что в сентябре военная обстановка в нашем регионе резко изменилась. Исключительно для безопасности детей было принято решение оставить их в лагере еще на один поток. Было бы просто безрассудно возвращать их на территорию, которая подвергается сильнейшим обстрелам", - сказал Ганчев. Он отметил, что в Краснодарском крае отдыхали 299 детей, они были обеспечены всем необходимым. На данный момент, сообщил Ганчев, в лагере осталось пять детей, остальные были переданы родителям. По его словам, оставшихся детей перевезли в Воронежскую область, и о них будут заботиться, пока их не заберут родители. "Поэтому все эти новости с украинской стороны – полное вранье. Никто никого насильно не удерживал и уж тем более не похищал", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20230328/usynovlenie-1861402021.html
https://ria.ru/20230328/deti-1861396458.html
краснодарский край
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/25/1498502543_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_acca281a1c0bd80e8e542455f02da1b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, харьковская область, россия
Общество, Краснодарский край, Харьковская область, Россия
Харьковские власти назвали обвинения Киева о похищении детей враньем
Глава Харьковской области Ганчев назвал утверждение Киева о похищении детей ложью
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что детей из региона отправили на отдых в Краснодарский край в августе 2022 года с согласия их родителей, а информация о похищении, которую распространяют украинские пропагандисты, является враньем.
Дети из освобожденных территорий Харьковской области в августе были отправлены на отдых в лагеря Краснодарского края. В начале сентября, когда начался вывоз людей из Харьковской области, глава администрации Изюмского района Владислав Соколов заявлял, что дети оставлены в лагере на вторую смену. Позже в администрации области заявляли, что родители приезжают за детьми и забирают их в разные регионы России, власти Краснодарского края и администрация Харьковской области помогают семьям воссоединиться.
Вице-премьер Украины пригрозила россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО
По словам Ганчева, "украинские пропагандистские ресурсы" распространяют информацию о том, что якобы дети были похищены.
"Летом 2022 года мы отправляли детей с согласия родителей на отдых в детские оздоровительные лагеря, в частности, в Краснодарский край. Так уж случилось, что в сентябре военная обстановка в нашем регионе резко изменилась. Исключительно для безопасности детей было принято решение оставить их в лагере еще на один поток. Было бы просто безрассудно возвращать их на территорию, которая подвергается сильнейшим обстрелам", - сказал Ганчев.
Он отметил, что в Краснодарском крае отдыхали 299 детей, они были обеспечены всем необходимым. На данный момент, сообщил Ганчев, в лагере осталось пять детей, остальные были переданы родителям. По его словам, оставшихся детей перевезли в Воронежскую область
, и о них будут заботиться, пока их не заберут родители.
"Поэтому все эти новости с украинской стороны – полное вранье. Никто никого насильно не удерживал и уж тем более не похищал", - сообщил Ганчев.
Львова-Белова рассказала о подключении ДНР к банку данных о детях