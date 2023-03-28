https://ria.ru/20230328/deti-1861402754.html

Харьковские власти назвали обвинения Киева о похищении детей враньем

Харьковские власти назвали обвинения Киева о похищении детей враньем - РИА Новости, 28.03.2023

Харьковские власти назвали обвинения Киева о похищении детей враньем

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что детей из региона отправили на отдых в Краснодарский край в августе 2022 года с... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:31

2023-03-28T23:31

2023-03-28T23:31

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краснодарский край

харьковская область

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что детей из региона отправили на отдых в Краснодарский край в августе 2022 года с согласия их родителей, а информация о похищении, которую распространяют украинские пропагандисты, является враньем. Дети из освобожденных территорий Харьковской области в августе были отправлены на отдых в лагеря Краснодарского края. В начале сентября, когда начался вывоз людей из Харьковской области, глава администрации Изюмского района Владислав Соколов заявлял, что дети оставлены в лагере на вторую смену. Позже в администрации области заявляли, что родители приезжают за детьми и забирают их в разные регионы России, власти Краснодарского края и администрация Харьковской области помогают семьям воссоединиться. По словам Ганчева, "украинские пропагандистские ресурсы" распространяют информацию о том, что якобы дети были похищены. "Летом 2022 года мы отправляли детей с согласия родителей на отдых в детские оздоровительные лагеря, в частности, в Краснодарский край. Так уж случилось, что в сентябре военная обстановка в нашем регионе резко изменилась. Исключительно для безопасности детей было принято решение оставить их в лагере еще на один поток. Было бы просто безрассудно возвращать их на территорию, которая подвергается сильнейшим обстрелам", - сказал Ганчев. Он отметил, что в Краснодарском крае отдыхали 299 детей, они были обеспечены всем необходимым. На данный момент, сообщил Ганчев, в лагере осталось пять детей, остальные были переданы родителям. По его словам, оставшихся детей перевезли в Воронежскую область, и о них будут заботиться, пока их не заберут родители. "Поэтому все эти новости с украинской стороны – полное вранье. Никто никого насильно не удерживал и уж тем более не похищал", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20230328/usynovlenie-1861402021.html

https://ria.ru/20230328/deti-1861396458.html

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общество, краснодарский край, харьковская область, россия