https://ria.ru/20230328/deti-1861396458.html

Львова-Белова рассказала о подключении ДНР к банку данных о детях

Львова-Белова рассказала о подключении ДНР к банку данных о детях - РИА Новости, 28.03.2023

Львова-Белова рассказала о подключении ДНР к банку данных о детях

Донецкая Народная республика первой из новых регионов подключится к государственному банку о детях, для этого понадобится порядка 10 миллионов рублей, которые... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T22:34

2023-03-28T22:34

2023-03-28T22:34

россия

донецкая народная республика

мария львова-белова

общество

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Донецкая Народная республика первой из новых регионов подключится к государственному банку о детях, для этого понадобится порядка 10 миллионов рублей, которые будут выделены Минфином РФ, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Подключение к государственному федеральному банку данных о детях. Требуются деньги, мы просчитали, порядка 10 с небольшим миллионов, это при учёте того, что мы с вами подключаем все муниципалитеты и делаем точки в каждом органе опеки. Я поговорила с министерством финансов, они готовы выделить эти деньги, с Денисом Владимировичем (Пушилиным) мы тоже это обсудили", - сказала Львова-Белова на рабочем совещании с участием представителей республиканских органов власти по вопросам семьи и детей. Она отметила, что средства будут выделены из бюджета, поскольку необходимо закупать государственные системы. "Поэтому пошли через министерство финансов, я лично там проговорила, они готовы, и вы будете первым регионом, с которого мы начнем... После этого, если все у нас хорошо получится, тогда следующие наши новые регионы подключатся", - рассказала Львова-Белова.

https://ria.ru/20230322/deti-1859813029.html

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россия, донецкая народная республика, мария львова-белова, общество