https://ria.ru/20230328/dagestan-1861258712.html

В Дагестане завели дело после стрельбы по полицейским

В Дагестане завели дело после стрельбы по полицейским - РИА Новости, 28.03.2023

В Дагестане завели дело после стрельбы по полицейским

Уголовное дело по четырем статьям возбудили в Дагестане по факту стрельбы по полицейским, в результате чего погиб гражданский, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:53

2023-03-28T14:53

2023-03-28T14:53

происшествия

россия

республика дагестан

мвд по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Уголовное дело по четырем статьям возбудили в Дагестане по факту стрельбы по полицейским, в результате чего погиб гражданский, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в понедельник утром 39-летний житель села Джигия Кайтагского района открыл открыл стрельбу по полицейским, которые пришли к нему домой проверить информацию о незаконном хранении оружия. При этом смертельное ранение получил гражданский – 30-летний житель соседнего села. Ответным огнем полицейские ликвидировали стрелявшего. “По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ – убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное изготовление и незаконный оборот оружия”, – сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что погибший гражданский был понятым, которого полицейские взяли с собой для обыска в доме подозреваемого.

https://ria.ru/20230328/vitas-1861202470.html

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