https://ria.ru/20230328/chernomyrdin-1861244989.html

В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина

В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина - РИА Новости, 28.03.2023

В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о каких-любо дополнительных решениях по увековечиванию памяти советского и российского РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:27

2023-03-28T14:27

2023-03-28T14:27

россия

виктор черномырдин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о каких-любо дополнительных решениях по увековечиванию памяти советского и российского государственного деятеля Виктора Черномырдина, помимо присвоения его имени аэропорту города Надым. Ранее официальный интернет-портал правовой информации опубликовал документ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил имя Черномырдина аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал пост министра газовой промышленности СССР. В 1989 году по его инициативе на базе министерства газовой промышленности был создан государственный газовый концерн "Газпром", председателем правления которого Черномырдин был с 1989 по 1992 год. Впоследствии Черномырдин в разные годы занимал должности председателя правительства России и чрезвычайного и полномочного посла страны на Украине. В июне 2009 года Виктор Черномырдин был назначен советником президента РФ.

https://ria.ru/20210409/muzey-1727562707.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, виктор черномырдин, дмитрий песков, общество