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В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина - РИА Новости, 28.03.2023
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14:27 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/chernomyrdin-1861244989.html
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина - РИА Новости, 28.03.2023
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о каких-любо дополнительных решениях по увековечиванию памяти советского и российского РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:27
2023-03-28T14:27
россия
виктор черномырдин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о каких-любо дополнительных решениях по увековечиванию памяти советского и российского государственного деятеля Виктора Черномырдина, помимо присвоения его имени аэропорту города Надым. Ранее официальный интернет-портал правовой информации опубликовал документ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил имя Черномырдина аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал пост министра газовой промышленности СССР. В 1989 году по его инициативе на базе министерства газовой промышленности был создан государственный газовый концерн "Газпром", председателем правления которого Черномырдин был с 1989 по 1992 год. Впоследствии Черномырдин в разные годы занимал должности председателя правительства России и чрезвычайного и полномочного посла страны на Украине. В июне 2009 года Виктор Черномырдин был назначен советником президента РФ.
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россия, виктор черномырдин, дмитрий песков, общество
Россия, Виктор Черномырдин, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина

Представитель Кремля Песков: Черномырдин оставил заметный след, его память уже увековечена

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с командой ледокола "Виктор Черномырдин"
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с командой ледокола Виктор Черномырдин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин фотографируется с командой ледокола "Виктор Черномырдин". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о каких-любо дополнительных решениях по увековечиванию памяти советского и российского государственного деятеля Виктора Черномырдина, помимо присвоения его имени аэропорту города Надым.
Ранее официальный интернет-портал правовой информации опубликовал документ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил имя Черномырдина аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.
«
"Виктор Степанович действительно отставил заметный след в истории, новейшей истории нашей страны, все помнят его, особенно помнят те, кто так или иначе пересекался с ним по работе. Мне не известно о каких-то решениях по увековечиванию, он и так увековечен по сути", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли приняты еще какие-то решения по сохранению памяти Черномырдина к его юбилею.
Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал пост министра газовой промышленности СССР. В 1989 году по его инициативе на базе министерства газовой промышленности был создан государственный газовый концерн "Газпром", председателем правления которого Черномырдин был с 1989 по 1992 год. Впоследствии Черномырдин в разные годы занимал должности председателя правительства России и чрезвычайного и полномочного посла страны на Украине. В июне 2009 года Виктор Черномырдин был назначен советником президента РФ.
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