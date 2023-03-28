В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Черномырдина
Представитель Кремля Песков: Черномырдин оставил заметный след, его память уже увековечена
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с командой ледокола "Виктор Черномырдин"
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с командой ледокола "Виктор Черномырдин". Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о каких-любо дополнительных решениях по увековечиванию памяти советского и российского государственного деятеля Виктора Черномырдина, помимо присвоения его имени аэропорту города Надым.
Ранее официальный интернет-портал правовой информации опубликовал документ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил имя Черномырдина аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.
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"Виктор Степанович действительно отставил заметный след в истории, новейшей истории нашей страны, все помнят его, особенно помнят те, кто так или иначе пересекался с ним по работе. Мне не известно о каких-то решениях по увековечиванию, он и так увековечен по сути", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли приняты еще какие-то решения по сохранению памяти Черномырдина к его юбилею.
Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал пост министра газовой промышленности СССР. В 1989 году по его инициативе на базе министерства газовой промышленности был создан государственный газовый концерн "Газпром", председателем правления которого Черномырдин был с 1989 по 1992 год. Впоследствии Черномырдин в разные годы занимал должности председателя правительства России и чрезвычайного и полномочного посла страны на Украине. В июне 2009 года Виктор Черномырдин был назначен советником президента РФ.