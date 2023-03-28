https://ria.ru/20230328/busargin-1861363788.html

Саратовский губернатор отказался от услуг астролога

Саратовский губернатор отказался от услуг астролога - РИА Новости, 28.03.2023

Саратовский губернатор отказался от услуг астролога

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе прямой линии с жителями отказался от предложения составить ему натальную карту (гороскоп с указанием... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:56

2023-03-28T19:56

2023-03-28T19:56

общество

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе прямой линии с жителями отказался от предложения составить ему натальную карту (гороскоп с указанием расположения планет при рождении человека) и рассказал, что регулярно посещает продуктовые магазины, а на рынке покупает сливки и молоко. "По знаку зодиака я лев. Пожалуй, от карты я откажусь, потому что считаю, что каждый человек делает свою судьбу сам и своими поступками, и своими желаниями. Поэтому спасибо", - ответил на предложение астролога сделать данную карту и расшифровать матрицу судьбы Бусаргин в ходе прямой линии на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава региона также прочитал вопрос: "Что вы можете знать о жизни простых людей, сидите в своих креслах, вы в магазин сами когда в последний раз ходили?". "Я хожу сам в магазин, прекрасно знаю, что продают в этих магазинах, в частности, "Пятерочка", "Магнит", в выходные "Ленту" посещал. Более того, посещаю рынки, приобретаю там определенные виды товаров, в частности, молоко и сливки наших сельхозтоваропроизводителей, потому что купить их в сетевых магазинах невозможно. Кстати, меня там многие продавцы узнают, поэтому несправедливый вопрос. Хожу на базар", - заявил он. Также губернатор рассказал о том, где живут его дети. По его словам, 15-летний сын губернатора учится в "обычной средней школе", а дочь поступила в Саратовский государственный университет. "Сейчас является студенткой первого курса, поэтому, откровенно говоря, о каких-либо столичных вузах, либо зарубежных наша семья никогда и не думала", - отметил Бусаргин.

https://ria.ru/20230207/goroskop-1850006679.html

саратовская область

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общество, саратовская область, роман бусаргин