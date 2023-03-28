https://ria.ru/20230328/braziliya-1861095624.html

Бразилия выступила за создание в ООН комиссии по "Северным потокам"

Бразилия выступила за создание в ООН комиссии по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023

Бразилия выступила за создание в ООН комиссии по "Северным потокам"

Создание международной комиссии под эгидой ООН помогло бы расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ постпред Бразилии при организации РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:32

2023-03-28T00:32

2023-03-28T00:35

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Создание международной комиссии под эгидой ООН помогло бы расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ постпред Бразилии при организации Рональдо Кошта Фильо. Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию пол эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. По словам Кошта Фильо, спустя 6 месяцев после взрывов все еще не известно, что их вызвало. "Голосование Бразилии за (резолюцию - ред.) не следует интерпретировать как критику проводящихся (Швецией, ФРГ и Данией -ред.) расследований или как признак недоверия, но (следует интерпретировать как – ред.) как признание важности дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН", - сказал постпред. "Ввиду отказа (Совбеза – ред.) принять это предложение (резолюцию – ред.) Бразилия призывает ответственных за проходящие (национальные – ред.) расследования поделиться своими заключениями с этим Советом, как можно скорее", - заключил бразильский постпред.

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861094734.html

https://ria.ru/20230328/potok-1861094466.html

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в мире, бразилия, россия, китай, оон, северный поток