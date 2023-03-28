Бразилия выступила за создание в ООН комиссии по "Северным потокам"
Постпред Бразилии Фильо: комиссия в ООН помогла бы расследованию по "Северным потокам"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВыступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 28 мар – РИА Новости. Создание международной комиссии под эгидой ООН помогло бы расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ постпред Бразилии при организации Рональдо Кошта Фильо.
Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию пол эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.
По словам Кошта Фильо, спустя 6 месяцев после взрывов все еще не известно, что их вызвало. "Голосование Бразилии за (резолюцию - ред.) не следует интерпретировать как критику проводящихся (Швецией, ФРГ и Данией -ред.) расследований или как признак недоверия, но (следует интерпретировать как – ред.) как признание важности дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН", - сказал постпред.
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"Поскольку мы рассматриваем взрывы в Балтийском море как угрозу международной безопасности, комиссия, учрежденная генеральным секретарем ООН, вполне подходила бы для оказания помощи этому Совету в его решениях", - подчеркнул он.
"Ввиду отказа (Совбеза – ред.) принять это предложение (резолюцию – ред.) Бразилия призывает ответственных за проходящие (национальные – ред.) расследования поделиться своими заключениями с этим Советом, как можно скорее", - заключил бразильский постпред.