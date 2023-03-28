https://ria.ru/20230328/bochkarev-1861193574.html
Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину
Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину - РИА Новости, 28.03.2023
Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину
Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:24
2023-03-28T12:24
2023-03-28T12:24
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В целом на станции "Физтех" монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.Как уточняется в сообщении, устройство основных конструкций активно ведется и в вестибюлях станции. В северном вестибюле, обеспечивающим выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину, в южном, находящемся со стороны бульвара Академика Ландау, - более чем на треть.Участок продления салатовой ветки метро протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
https://realty.ria.ru/20230323/puti-1860004301.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В целом на станции "Физтех" монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
В Тверском районе Москвы отремонтируют трамвайные пути
Как уточняется в сообщении, устройство основных конструкций активно ведется и в вестибюлях станции. В северном вестибюле, обеспечивающим выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину, в южном, находящемся со стороны бульвара Академика Ландау, - более чем на треть.
Участок продления салатовой ветки метро
протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.