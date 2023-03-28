https://ria.ru/20230328/bochkarev-1861193574.html

Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину

Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину - РИА Новости, 28.03.2023

Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину

Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:24

2023-03-28T12:24

2023-03-28T12:24

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В целом на станции "Физтех" монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.Как уточняется в сообщении, устройство основных конструкций активно ведется и в вестибюлях станции. В северном вестибюле, обеспечивающим выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину, в южном, находящемся со стороны бульвара Академика Ландау, - более чем на треть.Участок продления салатовой ветки метро протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

https://realty.ria.ru/20230323/puti-1860004301.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва