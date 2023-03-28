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Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину - РИА Новости, 28.03.2023
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12:24 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/bochkarev-1861193574.html
Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину
Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину - РИА Новости, 28.03.2023
Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину
Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:24
2023-03-28T12:24
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В целом на станции "Физтех" монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.Как уточняется в сообщении, устройство основных конструкций активно ведется и в вестибюлях станции. В северном вестибюле, обеспечивающим выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину, в южном, находящемся со стороны бульвара Академика Ландау, - более чем на треть.Участок продления салатовой ветки метро протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва

Бочкарев: конструкции платформы станции метро "Физтех" готовы наполовину

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работы по устройству основных конструкций платформы станции "Физтех" продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В целом на станции "Физтех" монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Как уточняется в сообщении, устройство основных конструкций активно ведется и в вестибюлях станции. В северном вестибюле, обеспечивающим выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину, в южном, находящемся со стороны бульвара Академика Ландау, - более чем на треть.
Участок продления салатовой ветки метро протяженностью около 6 километров включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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