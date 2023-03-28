https://ria.ru/20230328/blinken-1861297296.html

Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой

Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой - РИА Новости, 28.03.2023

Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения о немедленном прекращении огня на Украине могут оказаться "циничной ловушкой", которая заморозит... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:30

2023-03-28T16:30

2023-03-28T17:14

специальная военная операция на украине

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дмитрий кулеба

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения о немедленном прекращении огня на Украине могут оказаться "циничной ловушкой", которая заморозит конфликт.Власти США не скрывают негативного отношения к китайскому мирному плану, которые предполагает в том числе российско-украинское перемирие."То, что выглядит привлекательным на поверхности – кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? – может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься", - сказал Блинкен, выступая на виртуальной встрече с зарубежными коллегами на тему перспектив достижения "справедливого и прочного мира на Украине"."Я думаю, мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня, но на деле может заморозить конфликт, позволив России закрепить свои достижения, попросту выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново", - добавил госсекретарь.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве признательны другим странам за мирные инициативы, но украинский народ, по его словам, примет мир, только если он будет гарантировать "полное прекращение российской агрессии, полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах".В своем выступлении Кулеба перечислил десять пунктов "формулы мира", которую продвигают украинские власти.

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

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