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Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 28.03.2023 (обновлено: 17:14 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/blinken-1861297296.html
Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой
Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой - РИА Новости, 28.03.2023
Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения о немедленном прекращении огня на Украине могут оказаться "циничной ловушкой", которая заморозит... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:30
2023-03-28T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дмитрий кулеба
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения о немедленном прекращении огня на Украине могут оказаться "циничной ловушкой", которая заморозит конфликт.Власти США не скрывают негативного отношения к китайскому мирному плану, которые предполагает в том числе российско-украинское перемирие."То, что выглядит привлекательным на поверхности – кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? – может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься", - сказал Блинкен, выступая на виртуальной встрече с зарубежными коллегами на тему перспектив достижения "справедливого и прочного мира на Украине"."Я думаю, мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня, но на деле может заморозить конфликт, позволив России закрепить свои достижения, попросту выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново", - добавил госсекретарь.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве признательны другим странам за мирные инициативы, но украинский народ, по его словам, примет мир, только если он будет гарантировать "полное прекращение российской агрессии, полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах".В своем выступлении Кулеба перечислил десять пунктов "формулы мира", которую продвигают украинские власти.
https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен
Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой

Госсекретарь США Блинкен счел прекращение огня на Украине возможной циничной ловушкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения о немедленном прекращении огня на Украине могут оказаться "циничной ловушкой", которая заморозит конфликт.
Власти США не скрывают негативного отношения к китайскому мирному плану, которые предполагает в том числе российско-украинское перемирие.
"То, что выглядит привлекательным на поверхности – кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? – может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься", - сказал Блинкен, выступая на виртуальной встрече с зарубежными коллегами на тему перспектив достижения "справедливого и прочного мира на Украине".
"Я думаю, мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня, но на деле может заморозить конфликт, позволив России закрепить свои достижения, попросту выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново", - добавил госсекретарь.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве признательны другим странам за мирные инициативы, но украинский народ, по его словам, примет мир, только если он будет гарантировать "полное прекращение российской агрессии, полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах".
В своем выступлении Кулеба перечислил десять пунктов "формулы мира", которую продвигают украинские власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДмитрий КулебаЭнтони Блинкен
 
 
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