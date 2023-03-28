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В Париже протестующие кидают коктейли Молотова в полицию

В Париже протестующие кидают коктейли Молотова в полицию - РИА Новости, 28.03.2023

В Париже протестующие кидают коктейли Молотова в полицию

В Париже радикалы начали кидать в полицию коктейли Молотова и булыжники во время акции протеста против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:51

2023-03-28T20:51

2023-03-28T21:36

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. В Париже радикалы начали кидать в полицию коктейли Молотова и булыжники во время акции протеста против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Париже, как и во многих других французских городах, проходит десятая акция против пенсионной реформы, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек. Демонстранты начали движение от площади Республики, а завершиться шествие должно на площади Нации. Участники скандируют лозунги "Мы будем бороться за наши пенсии!", "Макрон, уходи". На их плакатах можно прочитать: "Мы больше не демократия", "Вчера Макрон объявил нам войну". В колонне также присутствуют около сотни радикалов black bloc.Во время манифестации возникло несколько очагов стычек протестующих с силовиками. Они забрасывают их фаерами и петардами, кидают наполненные разными жидкостями пластиковые и стеклянные бутылки. Полиция, в свою очередь, разбрасывает вокруг шашки со слезоточивым газом, но это не останавливает радикально настроенных митингующих.Волонтеры оказывают пострадавшим от газа первую помощь. По ходу следования протестующих полыхают несколько пожаров. "Мы будем продолжать до тех пор, пока не будет отменена реформа. Макрон на грани срыва, это видно по отмене визита короля Англии. Дарманен (министр внутренних дел. — Прим. ред.) повышает уровень насилия, отдавая приказы отравлять всех газом и бросать гранаты в толпу", — рассказал агентству молодежный лидер партии Жан-Люка Меленшона "Непокорная Франция" (или "Непокоренная Франция", La france insoumise) Орельен Ле Кок. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Недовольство населения также усугубилось после интервью президента Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Он поддержал проведение реформы и заявил, что "толпа не имеет легитимности", в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

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Петарды и слезоточивый газ: столкновения полиции и участников протестов в Париже Полиция применила слезоточивый газ против бросавшихся бутылками радикалов на демонстрации против реформы пенсий в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики. Вскоре после начала манифестации, когда колонна дошла до конечной точки шествия, площади Нации, использующие тактику "черный блок" (black bloc) радикалы начали кидать в охраняющую соседние улицы полицию петарды и стеклянные бутылки. Полиция в ответ начала бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом. 2023-03-28T20:51 true PT1M10S

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в мире, франция, париж, англия, эммануэль макрон, элизабет борн