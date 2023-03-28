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Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023
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20:03 28.03.2023 (обновлено: 23:47 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861366225.html
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников
Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, готовых к боевым действиям, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:03
2023-03-28T23:47
в мире
технологии
украина
михаил федоров
валерий залужный
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, готовых к боевым действиям, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram-канале."Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры", — написал он.По словам чиновника, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также наводить артиллерию. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп, доставки грузов и эвакуации раненых, добавил он.Ранее в Минобороны Украины сообщали, что создание ударных рот принял на ставке главнокомандующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный. Создан также координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для реализации проекта. На данном этапе уже отобраны военные, которые возглавят ударные роты.
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в мире, технологии, украина, михаил федоров, валерий залужный
В мире, Технологии, Украина, Михаил Федоров, Валерий Залужный
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников

Глава Минцифры Украины Федоров заявил о формировании трех ударных рот беспилотников

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, готовых к боевым действиям, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram-канале.
"Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры", — написал он.
По словам чиновника, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также наводить артиллерию. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп, доставки грузов и эвакуации раненых, добавил он.
Ранее в Минобороны Украины сообщали, что создание ударных рот принял на ставке главнокомандующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный. Создан также координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для реализации проекта. На данном этапе уже отобраны военные, которые возглавят ударные роты.
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