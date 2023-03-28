https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861366225.html

Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников

Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023

Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников

Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, готовых к боевым действиям, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:03

2023-03-28T20:03

2023-03-28T23:47

в мире

технологии

украина

михаил федоров

валерий залужный

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, готовых к боевым действиям, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram-канале."Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры", — написал он.По словам чиновника, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также наводить артиллерию. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп, доставки грузов и эвакуации раненых, добавил он.Ранее в Минобороны Украины сообщали, что создание ударных рот принял на ставке главнокомандующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный. Создан также координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для реализации проекта. На данном этапе уже отобраны военные, которые возглавят ударные роты.

https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html

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в мире, технологии, украина, михаил федоров, валерий залужный