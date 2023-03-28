https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861366225.html
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников
Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, готовых к боевым действиям, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:03
2023-03-28T20:03
2023-03-28T23:47
в мире
технологии
украина
михаил федоров
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, готовых к боевым действиям, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram-канале."Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры", — написал он.По словам чиновника, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также наводить артиллерию. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп, доставки грузов и эвакуации раненых, добавил он.Ранее в Минобороны Украины сообщали, что создание ударных рот принял на ставке главнокомандующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный. Создан также координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для реализации проекта. На данном этапе уже отобраны военные, которые возглавят ударные роты.
https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, михаил федоров, валерий залужный
В мире, Технологии, Украина, Михаил Федоров, Валерий Залужный
Власти Украины сообщили о формировании трех ударных рот беспилотников
Глава Минцифры Украины Федоров заявил о формировании трех ударных рот беспилотников