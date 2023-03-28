https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861363405.html

Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников

Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023

Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников, соответствующее постановление опубликовано на портале... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:54

2023-03-28T19:54

2023-03-28T19:57

владимир владимиров

общество

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона. "Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края", - говорится в тексте документа. Исключение составляют беспилотники, которые используют органы государственной власти Ставрополья, федеральные и муниципальные госорганы, их подведомственные учреждения и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.

https://ria.ru/20230328/gosduma-1861203326.html

ставропольский край

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владимир владимиров, общество, ставропольский край