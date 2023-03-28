Рейтинг@Mail.ru
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 28.03.2023 (обновлено: 19:57 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861363405.html
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников, соответствующее постановление опубликовано на портале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:54
2023-03-28T19:57
владимир владимиров
общество
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063586_0:330:3053:2047_1920x0_80_0_0_e14f14171f59e801fa753585c594a380.jpg
НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона. "Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края", - говорится в тексте документа. Исключение составляют беспилотники, которые используют органы государственной власти Ставрополья, федеральные и муниципальные госорганы, их подведомственные учреждения и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.
https://ria.ru/20230328/gosduma-1861203326.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063586_480:418:2561:1979_1920x0_80_0_0_2228e56cdcde8deb1e9aefb9ff90b084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров, общество, ставропольский край
Владимир Владимиров, Общество, Ставропольский край
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников

Губернатор Владимиров запретил использование гражданских беспилотников над Ставропольем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.
"Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края", - говорится в тексте документа.
Исключение составляют беспилотники, которые используют органы государственной власти Ставрополья, федеральные и муниципальные госорганы, их подведомственные учреждения и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов
Вчера, 12:40
 
Владимир ВладимировОбществоСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала