https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861363405.html
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников - РИА Новости, 28.03.2023
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников, соответствующее постановление опубликовано на портале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:54
2023-03-28T19:54
2023-03-28T19:57
владимир владимиров
общество
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063586_0:330:3053:2047_1920x0_80_0_0_e14f14171f59e801fa753585c594a380.jpg
НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в крае гражданских беспилотников, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона. "Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края", - говорится в тексте документа. Исключение составляют беспилотники, которые используют органы государственной власти Ставрополья, федеральные и муниципальные госорганы, их подведомственные учреждения и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.
https://ria.ru/20230328/gosduma-1861203326.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063586_480:418:2561:1979_1920x0_80_0_0_2228e56cdcde8deb1e9aefb9ff90b084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, общество, ставропольский край
Владимир Владимиров, Общество, Ставропольский край
Над Ставропольем запретили использование гражданских беспилотников
Губернатор Владимиров запретил использование гражданских беспилотников над Ставропольем