https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861324291.html

США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне

США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 28.03.2023

США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем, но отказался говорить, были ли... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:45

2023-03-28T17:45

2023-03-28T18:08

беспилотники

в мире

сша

черное море

министерство обороны сша

ллойд остин

инцидент с американским беспилотником над черным морем

россия

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем, но отказался говорить, были ли скорректированы их маршруты после недавней потери дрона, встретившегося с российскими истребителями.Выступая на слушаниях в конгрессе, он предложил отложить до закрытой сессии обсуждение материала телеканала CNN, по сведениям которого американские военные проводят ревизию операций в этом районе."Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации", - сказал Остин. Он уклонился от прямого ответа на вопрос одного из сенаторов, продолжаются ли полеты в районе, где был потерян БПЛА MQ-9.Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230327/krym-1860814056.html

https://ria.ru/20230323/letchiki-1860161083.html

сша

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, в мире, сша, черное море, министерство обороны сша, ллойд остин, инцидент с американским беспилотником над черным морем, россия