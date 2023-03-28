https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861324291.html
США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне
США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 28.03.2023
США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем, но отказался говорить, были ли... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:45
2023-03-28T17:45
2023-03-28T18:08
беспилотники
в мире
сша
черное море
министерство обороны сша
ллойд остин
инцидент с американским беспилотником над черным морем
россия
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем, но отказался говорить, были ли скорректированы их маршруты после недавней потери дрона, встретившегося с российскими истребителями.Выступая на слушаниях в конгрессе, он предложил отложить до закрытой сессии обсуждение материала телеканала CNN, по сведениям которого американские военные проводят ревизию операций в этом районе."Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации", - сказал Остин. Он уклонился от прямого ответа на вопрос одного из сенаторов, продолжаются ли полеты в районе, где был потерян БПЛА MQ-9.Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230327/krym-1860814056.html
https://ria.ru/20230323/letchiki-1860161083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотники, в мире, сша, черное море, министерство обороны сша, ллойд остин, инцидент с американским беспилотником над черным морем, россия
Беспилотники, В мире, США, Черное море, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Россия
США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне
Шеф Пентагона Остин: США продолжат разведывательные полеты беспилотников над Черным морем
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем, но отказался говорить, были ли скорректированы их маршруты после недавней потери дрона, встретившегося с российскими истребителями.
Выступая на слушаниях в конгрессе, он предложил отложить до закрытой сессии обсуждение материала телеканала CNN, по сведениям которого американские военные проводят ревизию операций в этом районе.
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"Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации", - сказал Остин. Он уклонился от прямого ответа на вопрос одного из сенаторов, продолжаются ли полеты в районе, где был потерян БПЛА MQ-9.
Минобороны России
сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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