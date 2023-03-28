https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html

СМИ: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны

СМИ: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны - РИА Новости, 28.03.2023

СМИ: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его молодая подруга, депутат национального парламента Марта Фашина всерьез обеспокоены угрозой ядерной войны... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:47

2023-03-28T21:47

2023-03-28T21:47

в мире

италия

сардиния

милан

сильвио берлускони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/09/1553180978_0:7:3021:1706_1920x0_80_0_0_db4b1fe9eb25fe0da71399b5f395df8d.jpg

РИМ, 28 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его молодая подруга, депутат национального парламента Марта Фашина всерьез обеспокоены угрозой ядерной войны и занимаются поисками нового дома с бомбоубежищем, утверждают местные СМИ. По информации туринской газеты La Stampa, инициатива исходит от 33-летней Фашины, с которой 86-летний патриарх итальянской политики год назад сыграл "символическую свадьбу". Подруга Берлускони поведала нескольким собеседникам о "своих опасениях по поводу уже настолько близкого ядерного сценария, что она начала искать дома с бомбоубежищем, чтобы спастись от ядерной волны, которая может возникнуть в результате атаки в Англии". "Кое-кто утверждает", что видел в резиденции экс-премьера "список людей, которые должны быть спасены в случае ядерного апокалипсиса", указывает издание. В свою очередь, газета Libero во вторник сообщила, что в окружении экс-премьера царит атмосфера беспокойства. "Что делать: ждать, пока радиоактивная волна достигнет Брианцы (района на севере Италии, где проводит большую часть времени Берлускони)? Конечно, нет", - пишет газета, отмечая, что Фашина прилагает все усилия, чтобы найти подходящий дом с бомбоубежищем. Однако, замечает Libero, на рынке трудно найти подобный объект недвижимости, который бы соответствовал стандартам жизни Берлускони. Так, поблизости от виллы миллиардера в Аркоре под Миланом есть дома с небольшими бункерами, но в них, по словам газеты, могут разместиться лишь собачки экс-премьера. Альтернативой могло бы стать сооружение собственного бомбоубежища в Аркоре. В этой связи издание указывает, что принадлежащая Берлускони знаменитая вилла "Чертоза" на Сардинии помимо пяти бассейнов, футбольного поля, греко-римского амфитеатра и искусственного вулкана, по слухам, имеет и подземный ядерный бункер. "Но он-то находится на Сардинии, и в случае срочной эвакуации укрыться от радиации было бы затруднительно", - пишет газета. "Но есть еще одна тема, которая беспокоит эту пару: кому оказать гостеприимство в случае, если произойдет непоправимое. И здесь мы возвращаемся к списку. Окей, члены семьи. Само собой разумеется. А друзья? А коллеги по партии?" - задается вопросом Libero. Ранее Берлускони не раз выражал серьезную обеспокоенность отсутствием конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине и призывал "найти дипломатическое решение этой очень опасной для всех нас войны". Экс-премьер, в частности, отмечал, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия и финансовую помощь со стороны Запада.

https://ria.ru/20230219/bunker-1852968185.html

https://ria.ru/20230131/bomboubezhische-1848814817.html

италия

сардиния

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, сардиния, милан, сильвио берлускони