https://ria.ru/20230328/belokhvostikova-1861269103.html

Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации

Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 28.03.2023

Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации

Актриса Наталия Белохвостикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Мнением она поделилась с РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:19

2023-03-28T15:19

2023-03-28T15:19

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Актриса Наталия Белохвостикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Мнением она поделилась с РИА Новости. Ранее в телеграм-каналах разошлась информация, что актриса якобы госпитализирована в одну из московских клиник. Наталия Белохвостикова – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Служит в Театре киноактера. Наиболее знаменита по ролям картинах "Красное и черное", "Принцесса цирка", "Закон", "Выбор", "Стакан воды".Ранее сообщалось, что звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед стали родителями во второй раз.

https://ria.ru/20230328/porechenkov-1861228011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, наталья белохвостикова, знаменитости, звезды