https://ria.ru/20230328/belokhvostikova-1861269103.html
Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации
Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 28.03.2023
Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации
Актриса Наталия Белохвостикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Мнением она поделилась с РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:19
2023-03-28T15:19
2023-03-28T15:19
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Актриса Наталия Белохвостикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Мнением она поделилась с РИА Новости. Ранее в телеграм-каналах разошлась информация, что актриса якобы госпитализирована в одну из московских клиник. Наталия Белохвостикова – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Служит в Театре киноактера. Наиболее знаменита по ролям картинах "Красное и черное", "Принцесса цирка", "Закон", "Выбор", "Стакан воды".Ранее сообщалось, что звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед стали родителями во второй раз.
https://ria.ru/20230328/porechenkov-1861228011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, наталья белохвостикова, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Наталья Белохвостикова, Знаменитости, звезды
Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации
Актриса Наталия Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Актриса Наталия Белохвостикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Мнением она поделилась с РИА Новости.
«
"У меня внуку сегодня три года, мы с утра пьем шампанское и отмечаем. Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно. Мы, наоборот, играем, распаковываем роботов", — сказала собеседница агентства.
Ранее в телеграм-каналах разошлась информация, что актриса якобы госпитализирована в одну из московских клиник.
Наталия Белохвостикова – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Служит в Театре киноактера. Наиболее знаменита по ролям картинах "Красное и черное", "Принцесса цирка", "Закон", "Выбор", "Стакан воды".
Ранее сообщалось
, что звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед стали родителями во второй раз.
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