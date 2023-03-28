https://ria.ru/20230328/bayden-1861402287.html

"И в его руках ядерное оружие". Поведение Байдена озадачило американцев

"И в его руках ядерное оружие". Поведение Байдена озадачило американцев - РИА Новости, 28.03.2023

"И в его руках ядерное оружие". Поведение Байдена озадачило американцев

Американские пользователи Twitter выразили свою обеспокоенность за безопасность страны после публикации видео, на котором президент США Джо Баден получает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:29

2023-03-28T23:29

2023-03-28T23:43

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американские пользователи Twitter выразили свою обеспокоенность за безопасность страны после публикации видео, на котором президент США Джо Баден получает детальные инструкции.В объектив журналистов попала сцена, в которой Байден проходит подробный инструктаж перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине, что вызвало обеспокоенность среди пользователей."Наша страна в опасности", — добавил второй."Многие боятся за наше ядерное оружие, но мне кажется, он просто не сможет ввести код без посторонней помощи". — с иронией написал еще один комментатор."Представьте, что если бы у него не было людей, которые направляли бы его, не было бы записных книжек, и ему пришлось бы говорить от своего имени. Я просто хочу посмотреть, как он попробует это сделать хоть раз", — выразил свое мнение четвертый."Зато теперь понятно, почему он не отвечает на вопросы журналистов", — подытожил пользователь.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории, он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы. Например, в воскресенье Байден не сразу смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861132844.html

https://ria.ru/20230326/bayden-1860767404.html

сша

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в мире, сша, джо байден