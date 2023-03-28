https://ria.ru/20230328/bayden-1861400045.html

Инструкции для Байдена случайно попали в кадр

Инструкции для Байдена случайно попали в кадр - РИА Новости, 29.03.2023

Инструкции для Байдена случайно попали в кадр

Журналисты записали подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-28T23:04

2023-03-28T23:04

2023-03-29T00:01

в мире

сша

северная каролина

джо байден

джастин трюдо

канада

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Журналисты записали подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Отрывок опубликован в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).На видео один из организаторов мероприятия ведет американского лидера к импровизированной трибуне, попутно давая указания."Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя", — сказал он главе Белого дома.В ответ президент подтвердил, что будет стоять на синей метке.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы. Например, в прошедшее воскресенье американский лидер не сразу смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

https://ria.ru/20230325/bayden-1860541694.html

сша

северная каролина

канада

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, северная каролина, джо байден, джастин трюдо, канада