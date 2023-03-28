https://ria.ru/20230328/bayden-1861400045.html
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр - РИА Новости, 29.03.2023
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр
Журналисты записали подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-28T23:04
2023-03-28T23:04
2023-03-29T00:01
в мире
сша
северная каролина
джо байден
джастин трюдо
канада
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Журналисты записали подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Отрывок опубликован в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).На видео один из организаторов мероприятия ведет американского лидера к импровизированной трибуне, попутно давая указания."Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя", — сказал он главе Белого дома.В ответ президент подтвердил, что будет стоять на синей метке.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы. Например, в прошедшее воскресенье американский лидер не сразу смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
https://ria.ru/20230325/bayden-1860541694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северная каролина, джо байден, джастин трюдо, канада
В мире, США, Северная Каролина, Джо Байден, Джастин Трюдо, Канада
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр
В Сеть попало видео, на котором Байдену дают подробные указания перед выступлением