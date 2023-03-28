Рейтинг@Mail.ru
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 28.03.2023 (обновлено: 00:01 29.03.2023)
https://ria.ru/20230328/bayden-1861400045.html
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр - РИА Новости, 29.03.2023
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр
Журналисты записали подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-28T23:04
2023-03-29T00:01
в мире
сша
северная каролина
джо байден
джастин трюдо
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860309483_43:0:3028:1679_1920x0_80_0_0_d98932642512f3d945997f8137a36f98.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Журналисты записали подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Отрывок опубликован в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).На видео один из организаторов мероприятия ведет американского лидера к импровизированной трибуне, попутно давая указания."Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя", — сказал он главе Белого дома.В ответ президент подтвердил, что будет стоять на синей метке.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы. Например, в прошедшее воскресенье американский лидер не сразу смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
https://ria.ru/20230325/bayden-1860541694.html
сша
северная каролина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860309483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d09e69c5d3a03b86006b9ec3a85383e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северная каролина, джо байден, джастин трюдо, канада
В мире, США, Северная Каролина, Джо Байден, Джастин Трюдо, Канада
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр

В Сеть попало видео, на котором Байдену дают подробные указания перед выступлением

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Журналисты записали подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Отрывок опубликован в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).
На видео один из организаторов мероприятия ведет американского лидера к импровизированной трибуне, попутно давая указания.
"Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя", — сказал он главе Белого дома.
В ответ президент подтвердил, что будет стоять на синей метке.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы. Например, в прошедшее воскресенье американский лидер не сразу смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Пародия на президента США Джо Байдена на саудовском телеканале MBC
Саудовский телеканал унизил Байдена
25 марта, 02:22
 
В миреСШАСеверная КаролинаДжо БайденДжастин ТрюдоКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала