https://ria.ru/20230328/bayden-1861132844.html

В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе

В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе - РИА Новости, 28.03.2023

В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе

Пользователи YouTube пришли в ужас от поведения президента США Джо Байдена, который шутил на пресс-конференции перед тем, как заговорить о стрельбе в приходской РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:40

2023-03-28T09:40

2023-03-28T18:29

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пользователи YouTube пришли в ужас от поведения президента США Джо Байдена, который шутил на пресс-конференции перед тем, как заговорить о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле."Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — сказал американский лидер.Под видео собралось множество гневных комментариев."Я хочу, чтобы любой, кто голосовал за него, объяснил почему? Это отвратительно", — возмутился пользователь."Этот человек начал пресс-конференцию с разговора о шоколадном мороженом. <...> Это все, что вам нужно знать", — заметил второй."Это странный ответ даже для дискредитированного Белого дома", — написал третий."Пожалуйста, объясните, почему вы смеетесь и шутите, когда только что произошла стрельба. Какое отвратительное поведение", — осудили Байдена в комментариях."Он открыл конференцию шутками, и все насмехались над погибшими христианскими детьми", — заключили участники дискуссии.При стрельбе в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.Говоря об этой трагедии, Байден отметил, что пока еще уточняется, что произошло и по какой причине. Он поблагодарил полицейских за быструю реакцию и выразил соболезнования семьям погибших.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html

https://ria.ru/20230327/bayden-1861091532.html

https://ria.ru/20230328/neshvill-1861105668.html

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