https://ria.ru/20230328/bayden-1861132844.html
В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе
В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе - РИА Новости, 28.03.2023
В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе
Пользователи YouTube пришли в ужас от поведения президента США Джо Байдена, который шутил на пресс-конференции перед тем, как заговорить о стрельбе в приходской РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:40
2023-03-28T09:40
2023-03-28T18:29
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пользователи YouTube пришли в ужас от поведения президента США Джо Байдена, который шутил на пресс-конференции перед тем, как заговорить о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле."Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — сказал американский лидер.Под видео собралось множество гневных комментариев."Я хочу, чтобы любой, кто голосовал за него, объяснил почему? Это отвратительно", — возмутился пользователь."Этот человек начал пресс-конференцию с разговора о шоколадном мороженом. <...> Это все, что вам нужно знать", — заметил второй."Это странный ответ даже для дискредитированного Белого дома", — написал третий."Пожалуйста, объясните, почему вы смеетесь и шутите, когда только что произошла стрельба. Какое отвратительное поведение", — осудили Байдена в комментариях."Он открыл конференцию шутками, и все насмехались над погибшими христианскими детьми", — заключили участники дискуссии.При стрельбе в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.Говоря об этой трагедии, Байден отметил, что пока еще уточняется, что произошло и по какой причине. Он поблагодарил полицейских за быструю реакцию и выразил соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html
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в мире, сша, нэшвилл, джо байден, youtube
В мире, США, Нэшвилл, Джо Байден, YouTube
В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе
Пользователи YouTube осудили Байдена за шутки после стрельбы в приходской школе в Нэшвилле
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Пользователи YouTube
пришли в ужас от поведения президента США Джо Байдена, который шутил на пресс-конференции перед тем, как заговорить о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле.
"Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — сказал американский лидер.
Под видео собралось множество гневных комментариев.
"Я хочу, чтобы любой, кто голосовал за него, объяснил почему? Это отвратительно", — возмутился пользователь.
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"Этот человек начал пресс-конференцию с разговора о шоколадном мороженом. <...> Это все, что вам нужно знать", — заметил второй.
"Это странный ответ даже для дискредитированного Белого дома", — написал третий.
"Пожалуйста, объясните, почему вы смеетесь и шутите, когда только что произошла стрельба. Какое отвратительное поведение", — осудили Байдена в комментариях.
"Он открыл конференцию шутками, и все насмехались над погибшими христианскими детьми", — заключили участники дискуссии.
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При стрельбе в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле
погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.
Говоря об этой трагедии, Байден отметил, что пока еще уточняется, что произошло и по какой причине. Он поблагодарил полицейских за быструю реакцию и выразил соболезнования семьям погибших.
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