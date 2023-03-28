https://ria.ru/20230328/bayden-1861099214.html

Представитель США не смог объяснить угрозы Байдена по "Северным потокам"

Представитель США не смог объяснить угрозы Байдена по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023

Представитель США не смог объяснить угрозы Байдена по "Северным потокам"

Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд не нашел, что сказать по существу, когда постпред РФ Василий Небензя попросил его объяснить слова американского президента... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T01:32

2023-03-28T01:32

2023-03-28T01:43

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ООН, 28 мар - РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд не нашел, что сказать по существу, когда постпред РФ Василий Небензя попросил его объяснить слова американского президента Джо Байдена, грозившего в прошлом году уничтожить "Северный поток". В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Представлявший США в зале Вуд заявил, что Штаты категорически отвергают "беспочвенные обвинения РФ против Штатов в том, что касается этого акта диверсии". Он также сказал, что США никаким образом не вовлечены в это. По его словам, российский проект резолюции "являлся попыткой дискредитировать работу идущих национальных расследований и поставить под сомнение любые выводы, которые не согласуются с предопределенным и политическим посылом России". После этого Небензя задал американскому коллеге прямой вопрос о том, как тот прокомментирует слова Байдена годичной давности о том, что Штаты уничтожат "Северный поток". В ходе пресс-конференции 7 февраля 2022 года после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем американский лидер заявил, что "если Россия вторгнется (на Украину - ред.) ..."Северного потока 2" больше не будет", Байден обещал, что они "покончат с ним". В ответ Вуд сказал, что для России "типично задавать вопросы без особой цели". "Обвинения, которые озвучили русские, российские официальные представители по поводу предполагаемой виновности США в осуществлении этого нападения, категорически неверны", - добавил он. Затем американский представитель переключился на тему Украины, не ответив на поставленный вопрос. "Россия не заслуживает доверия в том, что касается вопроса защиты критической инфраструктуры. Посмотрите, что она делает на Украине. Я бы просто сказал своему российскому коллеге: вместо того чтобы задавать вопросы по поводу США и их взглядов на критическую инфраструктуру, нужно задать вопрос себе по поводу того, что они делают на Украине, и является ли это ответственным поведением в отношении критической инфраструктуры", - отметил Вуд. Реакция Небензи была лаконичной. "Я задал ему прямой вопрос – как он прокомментирует слова своего президента, которые он сказал открыто - о том, что "мы уничтожим "Северный поток". На этот вопрос я не получил ответа", - сказал российский постпред. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230328/khersh-1861099114.html

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html

https://ria.ru/20230328/braziliya-1861095624.html

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в мире, сша, джо байден, василий небензя, северный поток, северный поток — 2, владимир путин