https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html

В конгрессе раскритиковали Байдена за закон о свободных от оружия школах

В конгрессе раскритиковали Байдена за закон о свободных от оружия школах - РИА Новости, 28.03.2023

В конгрессе раскритиковали Байдена за закон о свободных от оружия школах

Закон о свободных от оружия школах в США, над которым президент страны Джо Байден работал еще во времена своего пребывания в сенате, сделал детей беззащитными... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:57

2023-03-28T00:57

2023-03-28T02:08

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джо байден

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА новости. Закон о свободных от оружия школах в США, над которым президент страны Джо Байден работал еще во времена своего пребывания в сенате, сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Свободные от оружия школьные зоны Джо Байдена поставили под угрозу детей в школах, сделав их невинными жертвами… с тех пор, как он в роли сенатора работал над прохождением этого дурацкого закона", - написала она в Twitter. По мнению Грин, дети и сотрудники образовательных учреждений должны быть защищены вооруженной охраной так же, как политики. "Джо Байдену и демократам следует отказаться от защиты Секретной службы и поставить себя на тот же уровень, что и беззащитные, невинные, драгоценные дети в школе", - добавила конгрессвуман. В понедельник в приходской школе американского Нэшвилла в штате Теннесси 28-летняя местная жительница, которая, предположительно, в прошлом там училась, устроила стрельбу. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемую, у которой нашли две штурмовых винтовки и пистолет, застрелили полицейские.

https://ria.ru/20230328/transgender-1861098037.html

https://ria.ru/20230328/strelba-1861098749.html

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в мире, сша, нэшвилл, джо байден, марджори тейлор грин