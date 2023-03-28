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Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе
Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе - РИА Новости, 28.03.2023
Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе
Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:36
2023-03-28T19:36
2023-03-28T19:36
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
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МАЙКОП, 28 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание по развитию парковой зоны Майкопа. В частности, он проинспектировал результаты работ по укреплению береговой зоны реки Белая в районе горпарка, созданию прогулочных зон и игровой территории. Основные работы там завершены. Кроме того, Кумпилов поручил завершить обновление пляжной территории, очистить чашу бассейна и продолжить озеленение."На повестке стоит и вопрос реконструкции городского бассейна. В настоящий момент решается вопрос финансирования. Специалистами оформлена и направлена заявка о выделении средств из федерального бюджета для осуществления его реконструкции", - говорится в сообщении.Также глава Адыгеи осмотрел площадку у республиканского стадиона, где ведется строительство нового скейт–парка. Планируется, что работы будут завершены к лету.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Республика Адыгея
МАЙКОП, 28 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провел выездное совещание по развитию парковой зоны Майкопа. В частности, он проинспектировал результаты работ по укреплению береговой зоны реки Белая в районе горпарка, созданию прогулочных зон и игровой территории. Основные работы там завершены. Кроме того, Кумпилов поручил завершить обновление пляжной территории, очистить чашу бассейна и продолжить озеленение.
"На повестке стоит и вопрос реконструкции городского бассейна. В настоящий момент решается вопрос финансирования. Специалистами оформлена и направлена заявка о выделении средств из федерального бюджета для осуществления его реконструкции", - говорится в сообщении.
Также глава Адыгеи осмотрел площадку у республиканского стадиона, где ведется строительство нового скейт–парка. Планируется, что работы будут завершены к лету.
«
"С одной стороны, мы повышаем комфортность проживания в республиканской столице, привлекаем жителей к здоровому образу жизни, с другой – развиваем туристическую привлекательность республики", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам инспекции.
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