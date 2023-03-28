https://ria.ru/20230328/basseyn-1861360186.html

Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе

Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе - РИА Новости, 28.03.2023

Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе

Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:36

2023-03-28T19:36

2023-03-28T19:36

республика адыгея

мурат кумпилов

майкоп

республика адыгея

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МАЙКОП, 28 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание по развитию парковой зоны Майкопа. В частности, он проинспектировал результаты работ по укреплению береговой зоны реки Белая в районе горпарка, созданию прогулочных зон и игровой территории. Основные работы там завершены. Кроме того, Кумпилов поручил завершить обновление пляжной территории, очистить чашу бассейна и продолжить озеленение."На повестке стоит и вопрос реконструкции городского бассейна. В настоящий момент решается вопрос финансирования. Специалистами оформлена и направлена заявка о выделении средств из федерального бюджета для осуществления его реконструкции", - говорится в сообщении.Также глава Адыгеи осмотрел площадку у республиканского стадиона, где ведется строительство нового скейт–парка. Планируется, что работы будут завершены к лету.

https://ria.ru/20221115/avtodoroga-1831648824.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея