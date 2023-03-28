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Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе - РИА Новости, 28.03.2023
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Республика Адыгея
 
19:36 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/basseyn-1861360186.html
Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе
Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе - РИА Новости, 28.03.2023
Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе
Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:36
2023-03-28T19:36
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
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МАЙКОП, 28 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание по развитию парковой зоны Майкопа. В частности, он проинспектировал результаты работ по укреплению береговой зоны реки Белая в районе горпарка, созданию прогулочных зон и игровой территории. Основные работы там завершены. Кроме того, Кумпилов поручил завершить обновление пляжной территории, очистить чашу бассейна и продолжить озеленение."На повестке стоит и вопрос реконструкции городского бассейна. В настоящий момент решается вопрос финансирования. Специалистами оформлена и направлена заявка о выделении средств из федерального бюджета для осуществления его реконструкции", - говорится в сообщении.Также глава Адыгеи осмотрел площадку у республиканского стадиона, где ведется строительство нового скейт–парка. Планируется, что работы будут завершены к лету.
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мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Республика Адыгея

Власти Адыгеи планируют реконструировать городской бассейн в Майкопе

© Фото : Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов во время выездного совещания по развитию парковой зоны Майкопа
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время выездного совещания по развитию парковой зоны Майкопа - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
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МАЙКОП, 28 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи направили заявку на предоставление федеральных средств для реконструкции городского бассейна в майкопском парке, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание по развитию парковой зоны Майкопа. В частности, он проинспектировал результаты работ по укреплению береговой зоны реки Белая в районе горпарка, созданию прогулочных зон и игровой территории. Основные работы там завершены. Кроме того, Кумпилов поручил завершить обновление пляжной территории, очистить чашу бассейна и продолжить озеленение.
"На повестке стоит и вопрос реконструкции городского бассейна. В настоящий момент решается вопрос финансирования. Специалистами оформлена и направлена заявка о выделении средств из федерального бюджета для осуществления его реконструкции", - говорится в сообщении.
Также глава Адыгеи осмотрел площадку у республиканского стадиона, где ведется строительство нового скейт–парка. Планируется, что работы будут завершены к лету.
«
"С одной стороны, мы повышаем комфортность проживания в республиканской столице, привлекаем жителей к здоровому образу жизни, с другой – развиваем туристическую привлекательность республики", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам инспекции.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкопРеспублика Адыгея
 
 
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