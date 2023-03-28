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Слияние швейцарских банков UBS и Credit Suisse хотят завершить к концу года - РИА Новости, 28.03.2023
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09:51 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/banki-1861136846.html
Слияние швейцарских банков UBS и Credit Suisse хотят завершить к концу года
Слияние швейцарских банков UBS и Credit Suisse хотят завершить к концу года - РИА Новости, 28.03.2023
Слияние швейцарских банков UBS и Credit Suisse хотят завершить к концу года
Швейцарский банк Credit Suisse (CS) ожидает, что его слияние с UBS будет завершено к концу текущего года, следует из письма CS своим клиентам, которое имеется в РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:51
2023-03-28T09:51
экономика
швейцария
credit suisse
ubs
lehman brothers
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ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) ожидает, что его слияние с UBS будет завершено к концу текущего года, следует из письма CS своим клиентам, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Как заявляется в письме Credit Suisse, в результате слияния два глобальных банка будут объединены "со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга". "Ожидается, что слияние будет завершено к концу 2023 года", - говорится в тексте письма. Подчеркивается, что Credit Suisse продолжит свою деятельность в обычном режиме. Обращаясь к клиентам, банк заявляет, что им не нужно "предпринимать какие-либо действия". "Что касается использования ваших банковских продуктов и их договорных условий, то в настоящее время ничего не меняется. Вся линейка продуктов, связанных с вашими счетами и картами, может быть использована в обычном режиме, как и все услуги онлайн- и мобильного банкинга", - уточняется в письме. Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank, станет именно Credit Suisse.
https://ria.ru/20230324/rassledovanie-1860501917.html
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, швейцария, credit suisse , ubs, lehman brothers
Экономика, Швейцария, Credit Suisse , UBS, Lehman Brothers
Слияние швейцарских банков UBS и Credit Suisse хотят завершить к концу года

Швейцарский банк Credit Suisse ожидает, что слияние с UBS завершится к концу года

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) ожидает, что его слияние с UBS будет завершено к концу текущего года, следует из письма CS своим клиентам, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
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Как заявляется в письме Credit Suisse, в результате слияния два глобальных банка будут объединены "со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга". "Ожидается, что слияние будет завершено к концу 2023 года", - говорится в тексте письма.
Подчеркивается, что Credit Suisse продолжит свою деятельность в обычном режиме. Обращаясь к клиентам, банк заявляет, что им не нужно "предпринимать какие-либо действия".
"Что касается использования ваших банковских продуктов и их договорных условий, то в настоящее время ничего не меняется. Вся линейка продуктов, связанных с вашими счетами и картами, может быть использована в обычном режиме, как и все услуги онлайн- и мобильного банкинга", - уточняется в письме.
Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank, станет именно Credit Suisse.
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