https://ria.ru/20230328/azarov-1861276619.html

Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области

Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023

Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал Владимира Путина о намерении... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:38

2023-03-28T15:38

2023-03-28T16:46

россия

самарская область

политика

дмитрий азаров

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост руководителя региона в этом году, глава государства пожелал ему успехов. "Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", - сказал журналистам Песков. Представитель Кремля уточнил, что "президент пожелал успехов Азарову".

https://ria.ru/20230328/vstrecha-1861232421.html

россия

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самарская область, политика, дмитрий азаров, владимир путин, дмитрий песков