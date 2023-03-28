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Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023
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15:38 28.03.2023 (обновлено: 16:46 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/azarov-1861276619.html
Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области
Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023
Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал Владимира Путина о намерении... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:38
2023-03-28T16:46
россия
самарская область
политика
дмитрий азаров
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост руководителя региона в этом году, глава государства пожелал ему успехов. "Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", - сказал журналистам Песков. Представитель Кремля уточнил, что "президент пожелал успехов Азарову".
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россия, самарская область, политика, дмитрий азаров, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Самарская область, Политика, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Азаров будет в этом году баллотироваться на пост главы Самарской области

Азаров проинформировал Путина о намерении баллотироваться на пост главы Самарской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост руководителя региона в этом году, глава государства пожелал ему успехов.
"Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", - сказал журналистам Песков.
Представитель Кремля уточнил, что "президент пожелал успехов Азарову".
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РоссияСамарская областьПолитикаДмитрий АзаровВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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