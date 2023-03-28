https://ria.ru/20230328/avianosets-1861102691.html

Атомный авианосец США приблизился к Корейскому полуострову

Атомный авианосец США приблизился к Корейскому полуострову - РИА Новости, 28.03.2023

Атомный авианосец США приблизился к Корейскому полуострову

Атомный авианосец США USS Nimitz (CVN-68) во главе ударной группы кораблей прибыл к берегам Южной Кореи и в понедельник уже провел учения вместе с... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:33

2023-03-28T02:33

2023-03-28T03:02

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СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Атомный авианосец США USS Nimitz (CVN-68) во главе ударной группы кораблей прибыл к берегам Южной Кореи и в понедельник уже провел учения вместе с южнокорейскими военными кораблями, передает агентство Ренхап. По данным агентства, ударная группа авианосца провела учения в водах к югу от Корейского полуострова в понедельник. С южнокорейской стороны участвовали эсминцы "Сечжон Великий" и "Чхве Ен", а также корабль материально-технического обеспечения "Хвачхон". До этого авианосец USS Nimitz и его группа поучаствовали в учениях с японскими кораблями с 23 по 26 марта. "На основе южнокорейско-американского альянса за последние 70 лет военно-морские силы Южной Кореи и США создали надежную объединенную систему морской обороны", - заявил капитан южнокорейских ВМС Чан Хун, отметив, что учения послужили дальнейшему укреплению обороны Республики Корея. Председатель южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов Ким Сын Гём также посетил американский авианосец и пообещал, что альянс ответит "решительным и подавляющим" образом на любые вражеские провокации и агрессию. "Мы дадим совершенно ясно понять, что любые попытки ядерной атаки врага, несомненно, будут означать конец их режима", - заявил он. По данным министерства обороны Южной Кореи, во вторник USS Nimitz зайдет в порт Пусан. Южная Корея и США провели первые за несколько лет масштабные военные тренировки Freedom Shield с 13 по 23 марта, которые представляли собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с 13 марта начались полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Последние стартовали 20 марта и проводятся впервые с 2018 года. В сентябре прошлого года США для учений с союзниками также направляли в Южную Корею авианосец USS Ronald Reagan. КНДР резко критикует подобную деятельность альянса. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе, и заявила, что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР. В понедельник утром Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. До этого 21-23 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа. Согласно сообщению государственных СМИ КНДР, это "секретное оружие" – ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года. Также 22 марта Пхеньян испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1") и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. До этого, 18-19 марта КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов". Южнокорейские военные сомневаются в возможностях ядерного беспилотника КНДР и заявили, что его разработка, скорее всего, находится "на ранней стадии", а заявление Пхеньяна о способности атаковать этим аппаратом корабли и порты "могло быть преувеличено или сфабриковано".

https://ria.ru/20230328/kndr-1861103681.html

https://ria.ru/20230322/kndr-1859787284.html

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сша

южная корея

пхеньян

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в мире, сша, южная корея, пхеньян, ким е чжон, ким чен ын