https://ria.ru/20230328/avdeevka-1861144679.html

Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева

Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева - РИА Новости, 28.03.2023

Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева

Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической, в город запретили въезд гражданских, в том числе волонтеров и журналистов, заявил в эфире врио... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:22

2023-03-28T10:22

2023-03-28T11:24

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

донбасс

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической, в город запретили въезд гражданских, в том числе волонтеров и журналистов, заявил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе. "Ситуация развивается достаточно стремительно. Там первый (Донецкий) армейский корпус показывает хорошие результаты, там ребята с разных направлений. Ребята ценой больших усилий приближают ситуацию, когда Авдеевка будет освобождаться уже более интенсивными темпами", - рассказал врио главы республики. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.

авдеевка

киев

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс