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Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 28.03.2023 (обновлено: 11:24 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/avdeevka-1861144679.html
Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева
Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева - РИА Новости, 28.03.2023
Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева
Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической, в город запретили въезд гражданских, в том числе волонтеров и журналистов, заявил в эфире врио... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:22
2023-03-28T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической, в город запретили въезд гражданских, в том числе волонтеров и журналистов, заявил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе. "Ситуация развивается достаточно стремительно. Там первый (Донецкий) армейский корпус показывает хорошие результаты, там ребята с разных направлений. Ребята ценой больших усилий приближают ситуацию, когда Авдеевка будет освобождаться уже более интенсивными темпами", - рассказал врио главы республики. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
авдеевка
киев
донецкая народная республика
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безопасность, авдеевка, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс
Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева

Врио главы ДНР Пушилин отметил улучшение позиций российских сил на Авдеевском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической, в город запретили въезд гражданских, в том числе волонтеров и журналистов, заявил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет, и мы знаем, с чем это связано, на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов. То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Таким образом мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе.
"Ситуация развивается достаточно стремительно. Там первый (Донецкий) армейский корпус показывает хорошие результаты, там ребята с разных направлений. Ребята ценой больших усилий приближают ситуацию, когда Авдеевка будет освобождаться уже более интенсивными темпами", - рассказал врио главы республики.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбасс
 
 
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