Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева
Врио главы ДНР Пушилин отметил улучшение позиций российских сил на Авдеевском направлении
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической, в город запретили въезд гражданских, в том числе волонтеров и журналистов, заявил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин.
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"Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет, и мы знаем, с чем это связано, на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов. То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Таким образом мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе.
"Ситуация развивается достаточно стремительно. Там первый (Донецкий) армейский корпус показывает хорошие результаты, там ребята с разных направлений. Ребята ценой больших усилий приближают ситуацию, когда Авдеевка будет освобождаться уже более интенсивными темпами", - рассказал врио главы республики.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
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