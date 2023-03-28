https://ria.ru/20230328/audit-1861399494.html

Аудит США не выявил значительных нарушений при оказании помощи Украине

Аудит США не выявил значительных нарушений при оказании помощи Украине - РИА Новости, 28.03.2023

Аудит США не выявил значительных нарушений при оказании помощи Украине

Органы аудита США не нашли значительных злоупотреблений при оказании помощи Украине, проверив десятки жалоб, говорится в совместном докладе генеральных... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:01

2023-03-28T23:01

2023-03-28T23:01

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Органы аудита США не нашли значительных злоупотреблений при оказании помощи Украине, проверив десятки жалоб, говорится в совместном докладе генеральных инспекторов Пентагона и госдепартамента и Агентства международного развития (USAID). Три ведомства, через которые идет большая часть американского содействия украинцам, создали совместную горячую линию, куда по состоянию на 1 марта поступило 189 жалоб, в том числе со стороны местного населения. "Расследования, проведенные офисами генеральных инспекторов по поводу этих и других обвинений, не подтвердили значительных случаев растрат, мошенничеств или злоупотреблений", - говорится в докладе. С февраля 2022 года конгресс выделил администрации США свыше 113 миллиардов долларов на оказание военной и гражданской помощи Украине. Представители республиканской оппозиции все чаще выражают недовольство масштабностью трат и требуют их тщательного аудита. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, агентство по международному развитию сша, пентагон