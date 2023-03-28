https://ria.ru/20230328/armeniya-1861316013.html
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией - РИА Новости, 28.03.2023
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией
Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:23
2023-03-28T17:23
2023-03-28T17:23
армения
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101506/83/1015068310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_767bb1bfe1fa4a02bbafd0edca2e5bc4.jpg
ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе армянского минобороны. В сообщении отмечается, что Брутян сказал об этом во вторник в ходе 16-го заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству. "Открывая заседание, заместитель министра обороны Карен Брутян подчеркнул важность укрепления и развития двусторонних военно-технических отношений", - отмечается на сайте ведомства. Заместитель министра обороны Армении выразил надежду, что в ходе заседания состоятся эффективные обсуждения перспектив сотрудничества, заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230327/mus-1861034042.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101506/83/1015068310_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_5c9899331f5596563cd80a137b4036a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, безопасность
Армения, Россия, Безопасность
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией
В Минобороны Армении заявили о важности развития военно-технических связей с Россией
ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости.
Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили
в пресс-службе армянского минобороны.
В сообщении отмечается, что Брутян сказал об этом во вторник в ходе 16-го заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству.
"Открывая заседание, заместитель министра обороны Карен Брутян подчеркнул важность укрепления и развития двусторонних военно-технических отношений", - отмечается на сайте ведомства.
Заместитель министра обороны Армении выразил надежду, что в ходе заседания состоятся эффективные обсуждения перспектив сотрудничества, заявили в пресс-службе.
В Москве считают неприемлемым план Еревана по МУС, сообщил источник в МИД