https://ria.ru/20230328/armeniya-1861316013.html

Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией

Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией - РИА Новости, 28.03.2023

Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией

Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:23

2023-03-28T17:23

2023-03-28T17:23

армения

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101506/83/1015068310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_767bb1bfe1fa4a02bbafd0edca2e5bc4.jpg

ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе армянского минобороны. В сообщении отмечается, что Брутян сказал об этом во вторник в ходе 16-го заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству. "Открывая заседание, заместитель министра обороны Карен Брутян подчеркнул важность укрепления и развития двусторонних военно-технических отношений", - отмечается на сайте ведомства. Заместитель министра обороны Армении выразил надежду, что в ходе заседания состоятся эффективные обсуждения перспектив сотрудничества, заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230327/mus-1861034042.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, безопасность