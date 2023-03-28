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Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией - РИА Новости, 28.03.2023
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17:23 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/armeniya-1861316013.html
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией - РИА Новости, 28.03.2023
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией
Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:23
2023-03-28T17:23
армения
россия
безопасность
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе армянского минобороны. В сообщении отмечается, что Брутян сказал об этом во вторник в ходе 16-го заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству. "Открывая заседание, заместитель министра обороны Карен Брутян подчеркнул важность укрепления и развития двусторонних военно-технических отношений", - отмечается на сайте ведомства. Заместитель министра обороны Армении выразил надежду, что в ходе заседания состоятся эффективные обсуждения перспектив сотрудничества, заявили в пресс-службе.
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армения, россия, безопасность
Армения, Россия, Безопасность
Армения заявила о важности развития военно-технических связей с Россией

В Минобороны Армении заявили о важности развития военно-технических связей с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Города мира. Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян заявил о важности укрепления и развития армяно-российских военно-технических связей, сообщили в пресс-службе армянского минобороны.
В сообщении отмечается, что Брутян сказал об этом во вторник в ходе 16-го заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству.
"Открывая заседание, заместитель министра обороны Карен Брутян подчеркнул важность укрепления и развития двусторонних военно-технических отношений", - отмечается на сайте ведомства.
Заместитель министра обороны Армении выразил надежду, что в ходе заседания состоятся эффективные обсуждения перспектив сотрудничества, заявили в пресс-службе.
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АрменияРоссияБезопасность
 
 
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