https://ria.ru/20230328/antonov-1861108842.html

Антонов уличил госдеп в двуличии в словах о сотрудничестве Москвы и Минска

Антонов уличил госдеп в двуличии в словах о сотрудничестве Москвы и Минска - РИА Новости, 28.03.2023

Антонов уличил госдеп в двуличии в словах о сотрудничестве Москвы и Минска

Заявления госдепартамента США в контексте российско-белорусского взаимодействия в военно-ядерной сфере являются ярким примером двуличия американской политики,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:22

2023-03-28T05:22

2023-03-28T05:26

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заявления госдепартамента США в контексте российско-белорусского взаимодействия в военно-ядерной сфере являются ярким примером двуличия американской политики, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель, комментируя взаимодействие России и Белоруссии, ранее заявил, что Москва якобы причиняет ущерб контролю над вооружениями и подрывает стратегическую стабильность. "У чиновников США чрезвычайно короткая память. Именно Вашингтон давно и планомерно уничтожает юридическую основу двусторонних отношений в стратсфере... Что касается слов Веданта Пателя в контексте заявлений нашего президента о российско-белорусском взаимодействии в военно-ядерной сфере - то это яркий пример двуличия американской политики", - отметил Антонов. Посол напомнил, что Вашингтон поддерживает развертывание тактического ядерного оружия в пяти неядерных государствах (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции), а также координирует ядерную политику с Великобританией и Францией в рамках НАТО. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.

https://ria.ru/20230327/mid-1861078631.html

https://ria.ru/20230328/antonov-1861101528.html

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в мире, сша, германия, москва, анатолий антонов, владимир путин, нато