https://ria.ru/20230328/alibaba-1861275404.html

Alibaba разделит свой бизнес на шесть отдельных подразделений

Alibaba разделит свой бизнес на шесть отдельных подразделений - РИА Новости, 28.03.2023

Alibaba разделит свой бизнес на шесть отдельных подразделений

Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding проведет реорганизацию, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса в шесть... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:34

2023-03-28T15:34

2023-03-28T15:34

экономика

китай

нью-йорк (город)

гонконг

джек ма

wechat

alibaba group

aliexpress

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding проведет реорганизацию, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса в шесть самостоятельных подразделений, сообщает газета South China Morning Post, которая принадлежит Alibaba, со ссылкой на главу компании Даниэля Чжана (Daniel Zhang). "Эта трансформация позволит всем нашим предприятиям стать более гибкими, улучшить процесс принятия решений, а также быстрее реагировать на изменения на рынке", - пишет Чжан в письме сотрудникам, которое цитирует издание. Как отмечает газета, шесть отдельных подразделений будут заниматься разработкой облачного искусственного интеллекта, электронной коммерцией (в рамках платформ Taobao и Tmall), логистикой, предоставлением местных услуг, цифровым бизнесом, а также электронными СМИ и сферой развлечений. Каждое из новых подразделений будет самостоятельно принимать решения в вопросах конкуренции, а также привлечения средств в рамках IPO. Статус листинга самой Alibaba на биржах в Нью-Йорке и Гонконге не изменится. После новостей акции компании на премаркете в США дорожают на 7%. Ранее на этой неделе основатель Alibaba Джек Ма был замечен на территории материкового Китая - как пишут ряд СМИ, после долгого заграничного путешествия. Школа "Юньгу", расположенная в городе Ханчжоу на востоке КНР, в понедельник опубликовала в своем официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщение о визите Джека Ма. В ходе посещения школы он обсудил с ее руководством проблему искусственного интеллекта в контексте образования. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

https://realty.ria.ru/20230222/aliexpress-1853623486.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, нью-йорк (город), гонконг, джек ма, wechat, alibaba group, aliexpress