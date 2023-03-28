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На акции протеста в Париже начались беспорядки - РИА Новости, 28.03.2023
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15:25 28.03.2023 (обновлено: 17:59 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/aktsiya-1861273038.html
На акции протеста в Париже начались беспорядки
На акции протеста в Париже начались беспорядки - РИА Новости, 28.03.2023
На акции протеста в Париже начались беспорядки
В Париже по призыву профсоюзов проходит акция против уже принятой правительством пенсионной реформы, на ней начались беспорядки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:25
2023-03-28T17:59
в мире
франция
париж
англия
жан-люк меланшон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. В Париже по призыву профсоюзов проходит акция против уже принятой правительством пенсионной реформы, на ней начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие требуют отставки президента республики Эммануэля Макрона."Мы будем продолжать до тех пор, пока не будет отменена пенсионная реформа. Макрон на грани срыва, это видно по отмене визита короля Англии. Дарманен повышает уровень насилия, отдавая приказы отравлять всех газом и бросать гранаты в толпу", — заявил РИА Новости молодежный лидер партии Жан-Люка Меланшона "Непокорная Франция" Орельен Ле Кок. Демонстранты, которых собралось несколько тысяч человек, скандируют лозунги "Не трогайте наши пенсии!", "Макрон, уходи!".Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, а завершиться шествие должно на площади Нации. Акция проходит на фоне общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Люди продолжают выходить на улицы, считая, что правительство навязало реформу силой, несмотря на неодобрение населения и отсутствие поддержки депутатов.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями участников с полицией, погромами и беспорядками.
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Десятая общенациональная акция против пенсионной реформы. Кадры из Парижа
Десятая общенациональная акция против пенсионной реформы. Кадры из Парижа
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в мире, франция, париж, англия, жан-люк меланшон, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Англия, Жан-Люк Меланшон, Элизабет Борн
На акции протеста в Париже начались беспорядки

В Париже началась десятая общенациональная акция против уже принятой пенсионной реформы

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. В Париже по призыву профсоюзов проходит акция против уже принятой правительством пенсионной реформы, на ней начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие требуют отставки президента республики Эммануэля Макрона.
"Мы будем продолжать до тех пор, пока не будет отменена пенсионная реформа. Макрон на грани срыва, это видно по отмене визита короля Англии. Дарманен повышает уровень насилия, отдавая приказы отравлять всех газом и бросать гранаты в толпу", — заявил РИА Новости молодежный лидер партии Жан-Люка Меланшона "Непокорная Франция" Орельен Ле Кок.
Демонстранты, которых собралось несколько тысяч человек, скандируют лозунги "Не трогайте наши пенсии!", "Макрон, уходи!".
Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, а завершиться шествие должно на площади Нации.
Акция проходит на фоне общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Люди продолжают выходить на улицы, считая, что правительство навязало реформу силой, несмотря на неодобрение населения и отсутствие поддержки депутатов.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями участников с полицией, погромами и беспорядками.
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