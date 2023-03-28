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Голикова пообещала поддерживать инициативы активистов "Движения первых" - РИА Новости, 28.03.2023
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Год педагога и наставника
 
18:57 28.03.2023 (обновлено: 19:01 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/aktivisty-1861349329.html
Голикова пообещала поддерживать инициативы активистов "Движения первых"
Голикова пообещала поддерживать инициативы активистов "Движения первых" - РИА Новости, 28.03.2023
Голикова пообещала поддерживать инициативы активистов "Движения первых"
Правительство будет поддерживать инициативы активистов российского движения детей и молодежи "Движение первых", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:57
2023-03-28T19:01
луганская народная республика
татьяна голикова
россия
год педагога и наставника
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство будет поддерживать инициативы активистов российского движения детей и молодежи "Движение первых", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С этого года конкурс "Большая перемена" стал одним из флагманских проектов Российского движения детей и молодежи "Движение первых". И теперь для каждого из вас участие в конкурсе – это уникальная возможность присоединиться к команде единомышленников со всей страны, и начать создавать своё будущее здесь и сейчас. Мы обязательно поддержим инициативы активистов "Движения первых", - сказала Голикова на церемонии старта четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена". Она поблагодарила педагогов-наставников за то, что они своим примером показывают, как важно всей страной поддерживать друг друга, и помогать тем, кому нужна помощь. По словам вице-премьера, прошлым летом 62 педагога-наставника "Большой перемены" приняли участие в гуманитарной миссии в ЛНР, чтобы провести для ребят школьные лагеря, а также поделиться опытом и поддержать педагогов. Участие в конкурсе "Большая перемена" дает бесценный опыт работы в команде, подчеркнула Голикова, так как добиться по-настоящему высоких результатов можно, только объединив усилия. "Победители получат денежные призы, которые смогут направить на свое дальнейшее развитие, а иностранные граждане – возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20230328/pamyat-1861260283.html
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луганская народная республика, татьяна голикова, россия
Луганская Народная Республика, Татьяна Голикова, Россия, Год педагога и наставника
Голикова пообещала поддерживать инициативы активистов "Движения первых"

Вице-премьер Голикова: правительство будет поддерживать инициативы "Движения первых"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство будет поддерживать инициативы активистов российского движения детей и молодежи "Движение первых", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С этого года конкурс "Большая перемена" стал одним из флагманских проектов Российского движения детей и молодежи "Движение первых". И теперь для каждого из вас участие в конкурсе – это уникальная возможность присоединиться к команде единомышленников со всей страны, и начать создавать своё будущее здесь и сейчас. Мы обязательно поддержим инициативы активистов "Движения первых", - сказала Голикова на церемонии старта четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Она поблагодарила педагогов-наставников за то, что они своим примером показывают, как важно всей страной поддерживать друг друга, и помогать тем, кому нужна помощь. По словам вице-премьера, прошлым летом 62 педагога-наставника "Большой перемены" приняли участие в гуманитарной миссии в ЛНР, чтобы провести для ребят школьные лагеря, а также поделиться опытом и поддержать педагогов.
Участие в конкурсе "Большая перемена" дает бесценный опыт работы в команде, подчеркнула Голикова, так как добиться по-настоящему высоких результатов можно, только объединив усилия.
"Победители получат денежные призы, которые смогут направить на свое дальнейшее развитие, а иностранные граждане – возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах", - добавила Голикова.
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Год педагога и наставникаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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