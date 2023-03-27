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При пожаре в Польше умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"
При пожаре в Польше умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака" - РИА Новости, 27.03.2023
При пожаре в Польше умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"
В возрасте 86 лет умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий, сообщается на странице в соцсети театра Brama Grodzka. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:59
2023-03-27T14:59
2023-03-27T14:59
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В возрасте 86 лет умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий, сообщается на странице в соцсети театра Brama Grodzka. По данным СМИ, артист погиб при пожаре, который случился в его деревянном доме. Когда приехали пожарные, из окон и щелей в крыше шел дым. В полиции отметили, что жертвой огня стал один человек. Артист умер за несколько дней до своего дня рождения. 13 апреля ему бы исполнилось 87 лет. Петр Высоцкий долгое время боролся с болью в спине, уточняют СМИ. Ранее сообщалось о смерти актера и бывшего директора Театра на Таганке Николая Дупака на 102-м году жизни.
https://ria.ru/20230326/uebber-1860758759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, польша
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы, Польша
При пожаре в Польше умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"
Звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий умер при пожаре в Польше
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В возрасте 86 лет умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий, сообщается на странице в соцсети театра Brama Grodzka.
По данным СМИ, артист погиб при пожаре, который случился в его деревянном доме. Когда приехали пожарные, из окон и щелей в крыше шел дым. В полиции отметили, что жертвой огня стал один человек.
Артист умер за несколько дней до своего дня рождения. 13 апреля ему бы исполнилось 87 лет. Петр Высоцкий долгое время боролся с болью в спине, уточняют СМИ.
Ранее сообщалось
о смерти актера и бывшего директора Театра на Таганке Николая Дупака на 102-м году жизни.
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