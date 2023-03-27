https://ria.ru/20230327/znamenitosti-1860933475.html

При пожаре в Польше умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"

При пожаре в Польше умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака" - РИА Новости, 27.03.2023

При пожаре в Польше умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака"

В возрасте 86 лет умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий, сообщается на странице в соцсети театра Brama Grodzka. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:59

2023-03-27T14:59

2023-03-27T14:59

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В возрасте 86 лет умер звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий, сообщается на странице в соцсети театра Brama Grodzka. По данным СМИ, артист погиб при пожаре, который случился в его деревянном доме. Когда приехали пожарные, из окон и щелей в крыше шел дым. В полиции отметили, что жертвой огня стал один человек. Артист умер за несколько дней до своего дня рождения. 13 апреля ему бы исполнилось 87 лет. Петр Высоцкий долгое время боролся с болью в спине, уточняют СМИ. Ранее сообщалось о смерти актера и бывшего директора Театра на Таганке Николая Дупака на 102-м году жизни.

https://ria.ru/20230326/uebber-1860758759.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, польша