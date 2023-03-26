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Актер Николай Дупак умер на 102-м году жизни

Актер Николай Дупак умер на 102-м году жизни - РИА Новости, 26.03.2023

Актер Николай Дупак умер на 102-м году жизни

Советский и российский актер Николай Дупак умер на 102-м году жизни, сообщила РИА Новости директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:23

2023-03-26T13:23

2023-03-26T15:57

культура

россия

театр

театр на таганке

ирина апексимова

донецкая область

украина

ростов-на-дону

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Советский и российский актер Николай Дупак умер на 102-м году жизни, сообщила РИА Новости директор Театра на Таганке Ирина Апексимова."Театр соболезнует родным и близким артиста. Для театра, которому он отдал столько лет, это тяжелая весть", — сказала она.По словам Апексимовой, прощание с актером состоится в среду, в 11:00 мск.Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в Донецкой области Украины. В 1937 году поступил в театральное училище в Ростове-на-Дону. Служил в Таганрогском драматическом театре и Ростовском театре драмы имени М. Горького.Фронтовик, служил в Красной армии до получения инвалидности в сентябре 1943 года. C 1943 по 1963 год был ведущим актером и режиссером театра имени К. С. Станиславского. С 1963 по 1997 год — директор и актер Театра на Таганке. В 1977-1978 годах занимал должность директора Театра на Малой Бронной.Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как "Мальчики", "Сорок первый", "Служили два товарища", "Трясина", "Бумбараш", а также по сериалам "Вечный зов" и "Капитан Немо".

россия

донецкая область

украина

ростов-на-дону

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россия, театр, театр на таганке, ирина апексимова, донецкая область, украина, ростов-на-дону, культура