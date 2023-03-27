https://ria.ru/20230327/zhile-1861054924.html
Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям и сиротам
Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям и сиротам - РИА Новости, 27.03.2023
Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям и сиротам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья многодетным семьям и детям-сиротам в Новоскольском городском округе, сообщила... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:32
2023-03-27T19:32
2023-03-27T19:32
белгородская область
белгородская область
новый оскол
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья многодетным семьям и детям-сиротам в Новоскольском городском округе, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что ключи от нового жилья в Новом Осколе получила семья Приходько. В семье шестеро детей: три сына и три дочери. В доме площадью 126 квадратных метров уже есть кровати, диван, кухонный стол со стульями и другая мебель. "Мне лично очень нравится этот проект. Высокие потолки и большие комнаты, две туалетные комнаты. Есть свой участок. Семья въедет сюда летом, когда закончится учебный год. Попрошу муниципалитет помочь людям с переездом", — сказал губернатор Белгородской области, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в 2023 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём порядка 30 многодетных семей. Общий объём выделенных на эти цели средств составит 250 миллионов рублей. Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров. В каждом предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная. Кроме того, в Новом Осколе глава региона вручил ключи от квартир детям-сиротам. В новое жильё въехали четыре молодых человека. В однокомнатных квартирах также установлена вся необходимая мебель и техника. "Белгородская область - один из немногих регионов, где полностью ликвидирована очередь на жилье для детей-сирот. Теперь вы получаете свои дома и квартиры по факту. Желаю вам, чтобы новое жильё принесло счастье. Чтобы вы нашли свое место в этой жизни и, конечно же, создали свою семью. Ну, а мы и дальше будем выполнять свои обещания", - поздравил новоселов Гладков. Только в прошлом году в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот новые дома и квартиры в Белгородской области получили 314 человек. В текущем году в свои дома переедут ещё 227 юных жителей из 21 муниципалитета.
https://ria.ru/20230323/gladkov-1860157969.html
https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html
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белгородская область, новый оскол, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Новый Оскол, Вячеслав Гладков
Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям и сиротам
Губернатор Гладков вручил ключи от нового жилья белгородским многодетным семьям и сиротам
БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья многодетным семьям и детям-сиротам в Новоскольском городском округе, сообщила пресс-служба
правительства региона.
Сообщается, что ключи от нового жилья в Новом Осколе
получила семья Приходько. В семье шестеро детей: три сына и три дочери. В доме площадью 126 квадратных метров уже есть кровати, диван, кухонный стол со стульями и другая мебель.
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"Мне лично очень нравится этот проект. Высокие потолки и большие комнаты, две туалетные комнаты. Есть свой участок. Семья въедет сюда летом, когда закончится учебный год. Попрошу муниципалитет помочь людям с переездом", — сказал губернатор Белгородской области, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в 2023 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём порядка 30 многодетных семей. Общий объём выделенных на эти цели средств составит 250 миллионов рублей. Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров. В каждом предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная.
Кроме того, в Новом Осколе глава региона вручил ключи от квартир детям-сиротам. В новое жильё въехали четыре молодых человека. В однокомнатных квартирах также установлена вся необходимая мебель и техника.
"Белгородская область - один из немногих регионов, где полностью ликвидирована очередь на жилье для детей-сирот. Теперь вы получаете свои дома и квартиры по факту. Желаю вам, чтобы новое жильё принесло счастье. Чтобы вы нашли свое место в этой жизни и, конечно же, создали свою семью. Ну, а мы и дальше будем выполнять свои обещания", - поздравил новоселов Гладков.
Только в прошлом году в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот новые дома и квартиры в Белгородской области получили 314 человек. В текущем году в свои дома переедут ещё 227 юных жителей из 21 муниципалитета.
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