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Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023
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16:24 27.03.2023 (обновлено: 17:22 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860989308.html
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области
Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Запорожская область. Передовые... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:24
2023-03-27T17:22
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными", - написал Зеленский в телеграм-канале. На опубликованных Зеленским кадрах видно, как он наградил военнослужащих и поблагодарил за службу. Ранее он посетил позиции украинских войск на артемовском направлении. Также в своем телеграм-канале он сообщил, что провел совещание по ситуации в подконтрольной Киеву части Запорожской области с участием областного руководства Службы безопасности и национальной полиции Украины.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир зеленский
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области

© Фото : Офис президента УкраиныФотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными", - написал Зеленский в телеграм-канале.
На опубликованных Зеленским кадрах видно, как он наградил военнослужащих и поблагодарил за службу.
Ранее он посетил позиции украинских войск на артемовском направлении.
Также в своем телеграм-канале он сообщил, что провел совещание по ситуации в подконтрольной Киеву части Запорожской области с участием областного руководства Службы безопасности и национальной полиции Украины.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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В миреЗапорожская областьКиевРоссияВладимир Зеленский
 
 
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