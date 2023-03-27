Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области
© Фото : Офис президента УкраиныФотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области
© Фото : Офис президента Украины
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными", - написал Зеленский в телеграм-канале.
На опубликованных Зеленским кадрах видно, как он наградил военнослужащих и поблагодарил за службу.
Ранее он посетил позиции украинских войск на артемовском направлении.
Также в своем телеграм-канале он сообщил, что провел совещание по ситуации в подконтрольной Киеву части Запорожской области с участием областного руководства Службы безопасности и национальной полиции Украины.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.