https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860989308.html

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области

Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Запорожская область. Передовые... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:24

2023-03-27T16:24

2023-03-27T17:22

в мире

запорожская область

киев

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными", - написал Зеленский в телеграм-канале. На опубликованных Зеленским кадрах видно, как он наградил военнослужащих и поблагодарил за службу. Ранее он посетил позиции украинских войск на артемовском направлении. Также в своем телеграм-канале он сообщил, что провел совещание по ситуации в подконтрольной Киеву части Запорожской области с участием областного руководства Службы безопасности и национальной полиции Украины.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955556.html

запорожская область

киев

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, киев, россия, владимир зеленский