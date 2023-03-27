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Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 27.03.2023 (обновлено: 08:49 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/zaporozhe-1860813706.html
Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области
Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023
Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области
Киевские власти ужесточили карательные меры и репрессии против мирных жителей в подконтрольных им районах Запорожской области, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:42
2023-03-27T08:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
происшествия
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Киевские власти ужесточили карательные меры и репрессии против мирных жителей в подконтрольных им районах Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Накануне Рогов рассказал, что житель города Гуляйполе устроил самосуд над украинскими военными, которые пытались его избить. Но киевские власти пытаются выставить этот инцидент как бытовой конфликт, а мужчину обвиняют в пророссийских взглядах, добавил собеседник агентства.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230327/uragan-1860810853.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, происшествия, киев
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Происшествия, Киев
Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области

Рогов: Киевские власти усилили репрессии в подконтрольной им части Запорожской области

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Киевские власти ужесточили карательные меры и репрессии против мирных жителей в подконтрольных им районах Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
«
"Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики", — сказал он.
Накануне Рогов рассказал, что житель города Гуляйполе устроил самосуд над украинскими военными, которые пытались его избить. Но киевские власти пытаются выставить этот инцидент как бытовой конфликт, а мужчину обвиняют в пророссийских взглядах, добавил собеседник агентства.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр — город Запорожье.
Замаскированные позиции РСЗО Ураган на боевом дежурстве в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области
05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговПроисшествияКиев
 
 
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