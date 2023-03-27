https://ria.ru/20230327/zaporozhe-1860813706.html

Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области

Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023

Рогов: Киев усилил репрессии в подконтрольной ему части Запорожской области

Киевские власти ужесточили карательные меры и репрессии против мирных жителей в подконтрольных им районах Запорожской области, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:42

2023-03-27T06:42

2023-03-27T08:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

происшествия

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Киевские власти ужесточили карательные меры и репрессии против мирных жителей в подконтрольных им районах Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Накануне Рогов рассказал, что житель города Гуляйполе устроил самосуд над украинскими военными, которые пытались его избить. Но киевские власти пытаются выставить этот инцидент как бытовой конфликт, а мужчину обвиняют в пророссийских взглядах, добавил собеседник агентства.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230327/uragan-1860810853.html

запорожская область

россия

киев

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запорожская область, россия, владимир рогов, происшествия, киев