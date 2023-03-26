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Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными - РИА Новости, 26.03.2023
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08:41 26.03.2023 (обновлено: 11:16 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/samosud-1860694740.html
Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными
Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными - РИА Новости, 26.03.2023
Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными
Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:41
2023-03-26T11:16
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев", - сказал РИА Новости Рогов. При этом, по его словам, киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, обвинив местного жителя в пророссийских взглядах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230326/svo-1860679673.html
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, происшествия, вооруженные силы украины
Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными

Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над украинскими военными

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСвято-Богоявленский храм в Энергодаре
Свято-Богоявленский храм в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Свято-Богоявленский храм в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев", - сказал РИА Новости Рогов.
При этом, по его словам, киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, обвинив местного жителя в пророссийских взглядах.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Их гонят на убой – российские военные об использовании Киевом русскоязычных мобилизованных - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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Вчера, 04:34
 
Запорожская областьКиевРоссияВладимир РоговПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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