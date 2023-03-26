https://ria.ru/20230326/samosud-1860694740.html

Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными

Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными - РИА Новости, 26.03.2023

Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными

Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:41

2023-03-26T08:41

2023-03-26T11:16

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев", - сказал РИА Новости Рогов. При этом, по его словам, киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, обвинив местного жителя в пророссийских взглядах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230326/svo-1860679673.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, киев, россия, владимир рогов, происшествия, вооруженные силы украины