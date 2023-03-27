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В Госдуме предложили связать восстановление запчастей и утилизацию авто - РИА Новости, 27.03.2023
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07:26 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/zapchasti-1860815803.html
В Госдуме предложили связать восстановление запчастей и утилизацию авто
В Госдуме предложили связать восстановление запчастей и утилизацию авто - РИА Новости, 27.03.2023
В Госдуме предложили связать восстановление запчастей и утилизацию авто
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что предложил связать идею... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T07:26
2023-03-27T07:26
авто
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что предложил связать идею создания индустрии восстановления автозапчастей с госпрограммой по утилизации автомобилей. "Предложение о реанимации госпрограммы по утилизированию авто, и история с восстановлением деталей - это, по сути, разные аспекты одной и той же темы. Машину нужно утилизировать, но как?.. Хорошо, машину разобрали, а детали куда девать - да так, чтобы их не выкидывать, а при нынешнем дефиците использовать? Мы подходим к моменту, когда запрос на регулирование процессов назрел, он в поле внимания и исполнительной, и законодательной власти", - сообщил Толмачёв. По его словам, в документе будет необходимо сообщить, куда передавать запчасти, как и по каким нормативам их восстанавливать - на заводы, на станции техобслуживания. "Сдал машину на утилизацию и хочешь купить новый автомобиль? Прекрасно! Получи скидку… Нужно учесть все подробности - в первую очередь, чтобы людям было удобно и выгодно, а во-вторых, чтобы всё было прозрачно, это вопрос безопасности, а значит, человеческих жизней. Когда такой документ поступит на обсуждение в Госдуму, разберём эту "машину" по винтику, чтобы ничего не было упущено. А пока, как мы видим, набирает обороты общественное обсуждение", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20230325/avtokreditovanie-1860581589.html
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авто, госдума рф, общество, россия
Авто, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме предложили связать восстановление запчастей и утилизацию авто

Депутат Госдумы Толмачёв предложил связать восстановление запчастей и утилизацию авто

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsСклад автомобильных запчастей
Склад автомобильных запчастей - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Склад автомобильных запчастей. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что предложил связать идею создания индустрии восстановления автозапчастей с госпрограммой по утилизации автомобилей.
"Предложение о реанимации госпрограммы по утилизированию авто, и история с восстановлением деталей - это, по сути, разные аспекты одной и той же темы. Машину нужно утилизировать, но как?.. Хорошо, машину разобрали, а детали куда девать - да так, чтобы их не выкидывать, а при нынешнем дефиците использовать? Мы подходим к моменту, когда запрос на регулирование процессов назрел, он в поле внимания и исполнительной, и законодательной власти", - сообщил Толмачёв.
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По его словам, в документе будет необходимо сообщить, куда передавать запчасти, как и по каким нормативам их восстанавливать - на заводы, на станции техобслуживания.
"Сдал машину на утилизацию и хочешь купить новый автомобиль? Прекрасно! Получи скидку… Нужно учесть все подробности - в первую очередь, чтобы людям было удобно и выгодно, а во-вторых, чтобы всё было прозрачно, это вопрос безопасности, а значит, человеческих жизней. Когда такой документ поступит на обсуждение в Госдуму, разберём эту "машину" по винтику, чтобы ничего не было упущено. А пока, как мы видим, набирает обороты общественное обсуждение", - сообщил парламентарий.
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