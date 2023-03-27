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Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2023
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13:48 27.03.2023 (обновлено: 20:27 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/zapad-1860928827.html
Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров
Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2023
Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров
Москва будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, если его руководители "протрезвеют", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:48
2023-03-27T20:27
россия
сергей лавров
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, если его руководители "протрезвеют", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается нынешних руководителей США и их союзников, то мы видим, что они погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ. Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними, но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях", - сказал министр, выступая на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html
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Владимир Лаврентьев
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россия, сергей лавров, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия определит перспективы отношений с Западом, если он "протрезвеет"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, если его руководители "протрезвеют", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается нынешних руководителей США и их союзников, то мы видим, что они погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ. Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними, но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях", - сказал министр, выступая на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
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