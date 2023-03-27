https://ria.ru/20230327/zapad-1860928827.html

Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров

Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2023

Россия определит отношения с Западом, когда он "протрезвеет", заявил Лавров

Москва будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, если его руководители "протрезвеют", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:48

2023-03-27T13:48

2023-03-27T20:27

россия

сергей лавров

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, если его руководители "протрезвеют", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается нынешних руководителей США и их союзников, то мы видим, что они погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ. Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними, но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях", - сказал министр, выступая на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)