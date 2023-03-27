https://ria.ru/20230327/wildberries-1860977290.html
Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи
Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи - РИА Новости, 27.03.2023
Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи
Wildberries по предложению партнеров в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:02
2023-03-27T16:02
2023-03-27T16:02
экономика
wildberries
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Wildberries по предложению партнеров в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в компании. "Онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи. После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь", - заявили в Wildberries. В пресс-службе уточнили, что запуск запланирован на второй квартал, однако точные сроки будут известны позднее. Там также пояснили, что тарифы - вознаграждения ПВЗ за выдаваемые товары - будут различаться в том числе на основании того, есть ли рядом с планируемым ПВЗ другие, уже открытые пункты. Отмечается, что Wildberries и "Опора России" провели первую рабочую встречу Согласительной комиссии с владельцами ПВЗ, где одним из пунктов обсуждения стал вопрос размера тарифов при открытии новых пунктов. Партнеры выразили обеспокоенность появлением все большего количества точек, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов. Такие открытия, по их мнению, уменьшают поток клиентов и снижают выручку пунктов, открытых раньше. Кроме того, нередки случаи недобросовестной конкуренции со стороны открывающихся рядом точек, что приводит к убыткам. Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или же снизить тариф для них. Ранее в марте маркетплейс сообщил о том, что по итогам встречи "Опоры России" и Wildberries была создана согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и ПВЗ на базе организации.
https://ria.ru/20230324/wildberries-1860268996.html
https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html
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экономика, wildberries
Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи
Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Wildberries по предложению партнеров в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в компании.
"Онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи. После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь", - заявили в Wildberries.
Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров
В пресс-службе уточнили, что запуск запланирован на второй квартал, однако точные сроки будут известны позднее. Там также пояснили, что тарифы - вознаграждения ПВЗ за выдаваемые товары - будут различаться в том числе на основании того, есть ли рядом с планируемым ПВЗ другие, уже открытые пункты.
Отмечается, что Wildberries и "Опора России" провели первую рабочую встречу Согласительной комиссии с владельцами ПВЗ, где одним из пунктов обсуждения стал вопрос размера тарифов при открытии новых пунктов. Партнеры выразили обеспокоенность появлением все большего количества точек, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов.
Такие открытия, по их мнению, уменьшают поток клиентов и снижают выручку пунктов, открытых раньше. Кроме того, нередки случаи недобросовестной конкуренции со стороны открывающихся рядом точек, что приводит к убыткам. Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или же снизить тариф для них.
Ранее в марте маркетплейс сообщил о том, что по итогам встречи "Опоры России" и Wildberries была создана согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и ПВЗ на базе организации.
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