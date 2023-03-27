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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы слышны в Днепропетровске на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:28
2023-03-27T22:28
2023-03-27T22:28
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске на Украине, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о звуках взрыва в Днепре", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860961891.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинское издание Страна.ua сообщило о взрывах в Днепропетровске