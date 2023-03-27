https://ria.ru/20230327/vzryv-1861012808.html

Пострадавшая при взрыве БПЛА под Тулой девушка остается в больнице

Пострадавшая при взрыве БПЛА под Тулой девушка остается в больнице - РИА Новости, 27.03.2023

Пострадавшая при взрыве БПЛА под Тулой девушка остается в больнице

Шестнадцатилетняя девушка остается в больнице в состоянии средней степени тяжести после взрыва беспилотника в Тульской области, сообщили РИА Новости в Минздраве РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:14

2023-03-27T17:14

2023-03-27T17:14

происшествия

россия

тульская область

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка остается в больнице в состоянии средней степени тяжести после взрыва беспилотника в Тульской области, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее сообщалось о троих пострадавших. Из них двоих доставили в больницу, но вскоре одного отпустили домой, в больнице осталась шестнадцатилетняя девушка. Еще один человек самостоятельно обратился к медикам, его не стали госпитализировать. В минздраве региона в понедельник подтвердили РИА Новости, что пострадавших по-прежнему трое. В больнице остается пострадавшая девушка. "Ее состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказали в Минздраве. В воскресенье Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.

https://ria.ru/20230326/vzryv-1860787858.html

россия

тульская область

тула

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происшествия, россия, тульская область, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)