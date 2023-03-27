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"Смертельная тактика". В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ
"Смертельная тактика". В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ - РИА Новости, 27.03.2023
"Смертельная тактика". В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ
Тяжелое положение ВСУ может разрушить планы Киева совершить наступление, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:13
2023-03-27T18:13
2023-03-27T18:35
специальная военная операция на украине
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киев
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олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тяжелое положение ВСУ может разрушить планы Киева совершить наступление, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале."Нет наступления — а как его обеспечить, если нет вооружений, достаточной живой силы, нет огневой мощи, танков, БМП, БТР, авиации — ничего нет. <…> Как можно обеспечить наступление, не имея всего этого?" — отметил он.По его мнению, конфликт на Украине приближается к "очень нехорошей" точке, что стало следствием затяжного характера кризиса. Соскин предполагает, что сейчас на театре военных действий ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами."Тяжелейшие там потери идут со стороны Украины", — поделился мнением эксперт.Соскин связывает сложное положение киевского режима с успешной "смертельной тактикой" Вооруженных сил России. При этом он добавил, что из-за отсутствия успехов на фронте внутри украинского общества также усиливается раскол, сопоставимый с гражданской войной.
https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html
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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Смертельная тактика". В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: тяжелое положение ВСУ может разрушить план Киева по наступлению