https://ria.ru/20230327/vsu-1861031918.html

"Смертельная тактика". В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ

"Смертельная тактика". В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ - РИА Новости, 27.03.2023

"Смертельная тактика". В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ

Тяжелое положение ВСУ может разрушить планы Киева совершить наступление, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:13

2023-03-27T18:13

2023-03-27T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тяжелое положение ВСУ может разрушить планы Киева совершить наступление, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале."Нет наступления — а как его обеспечить, если нет вооружений, достаточной живой силы, нет огневой мощи, танков, БМП, БТР, авиации — ничего нет. <…> Как можно обеспечить наступление, не имея всего этого?" — отметил он.По его мнению, конфликт на Украине приближается к "очень нехорошей" точке, что стало следствием затяжного характера кризиса. Соскин предполагает, что сейчас на театре военных действий ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами."Тяжелейшие там потери идут со стороны Украины", — поделился мнением эксперт.Соскин связывает сложное положение киевского режима с успешной "смертельной тактикой" Вооруженных сил России. При этом он добавил, что из-за отсутствия успехов на фронте внутри украинского общества также усиливается раскол, сопоставимый с гражданской войной.

https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html

https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955556.html

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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, вооруженные силы украины