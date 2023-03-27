СМИ: командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском
Military Media Center: главком сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском
© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты в Артемовске
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском для оценки обстановки и принял ряд оперативных решений, пишет украинский ресурс Military Media Center.
Ранее Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.
"Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления. Он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи. Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших возможностей по сдерживанию и нанесению поражения", - пишет украинский ресурс.
По словам Сырского, "оборона Бахмута (украинское наименование Артемовска - прим. ред) обусловлена военной необходимостью".
"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная", - приводит слова командующего Military Media Center.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.