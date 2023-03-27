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СМИ: командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском - РИА Новости, 27.03.2023
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10:48 27.03.2023 (обновлено: 10:56 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/vsu-1860856153.html
СМИ: командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском
СМИ: командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском для оценки обстановки и принял ряд оперативных решений,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:48
2023-03-27T10:56
в мире
артемовский
артемовск
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском для оценки обстановки и принял ряд оперативных решений, пишет украинский ресурс Military Media Center. Ранее Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска. "Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления. Он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи. Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших возможностей по сдерживанию и нанесению поражения", - пишет украинский ресурс. По словам Сырского, "оборона Бахмута (украинское наименование Артемовска - прим. ред) обусловлена военной необходимостью". "Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная", - приводит слова командующего Military Media Center. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860820428.html
https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860712847.html
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в мире, артемовский, артемовск, киев, вооруженные силы украины
В мире, Артемовский, Артемовск, Киев, Вооруженные силы Украины
СМИ: командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском

Military Media Center: главком сухопутными силами ВСУ посетил позиции под Артемовском

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты в Артемовске
Украинские солдаты в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском для оценки обстановки и принял ряд оперативных решений, пишет украинский ресурс Military Media Center.
Ранее Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.
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"Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления. Он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи. Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших возможностей по сдерживанию и нанесению поражения", - пишет украинский ресурс.
По словам Сырского, "оборона Бахмута (украинское наименование Артемовска - прим. ред) обусловлена военной необходимостью".
"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная", - приводит слова командующего Military Media Center.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
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