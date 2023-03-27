https://ria.ru/20230327/voyna-1860897212.html

Боррель назвал развязанные Западом в мире войны ошибками

Боррель назвал развязанные Западом в мире войны ошибками - РИА Новости, 27.03.2023

Боррель назвал развязанные Западом в мире войны ошибками

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей новой книге "Год, когда война вернулась в Европу", посвященной внешней политике Евросоюза в 2022 году, назвал... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:28

2023-03-27T12:28

2023-03-27T12:28

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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей новой книге "Год, когда война вернулась в Европу", посвященной внешней политике Евросоюза в 2022 году, назвал развязанные в последние десятилетия в мире Западом войны "ошибками", а также пожаловался, что в этих странах, а также в государствах, "пострадавших от колониализма", общественное мнение "восприимчиво к российской пропаганде". При этом Боррель в своей книге никак не называет виновников таких трагических "ошибок", а также не анализирует причин, которые побуждают сегодня эти страны больше доверять России, а не Западу. "Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды и ее массированным кампаниям по манипулированию информацией, в особенности касающейся предполагаемого влияния наших санкций на поставки энергии и продовольствия в южные страны", - пишет глава дипломатии ЕС. Он также сетует на то, что многие страны "более чувствительны к последствиям войны (продовольственному и энергетическому кризису – ред.), чем к ее причинам". При этом глава евродипломатии признает, что Европа "иногда демонстрирует европоцентричность", за что получает обвинения от международных партнеров в использовании двойных стандартов, когда концентрируется на украинском конфликте и не уделяет достаточно внимания другим конфликтам в мире. "Война на Украине показывает, что мы должны больше прислушиваться к тем, кого называют "Глобальным Югом", демонстрировать больше эмпатии по отношению к этим странам, общаться с ними с большим уважением, укреплять связи с нашими южными соседями", - пишет Боррель и подчеркивает, что "будущее ЕС и его роль в мире зависит от этого". Ранее в ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

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в мире, россия, украина, европа, жозеп боррель, евросоюз, нато, владимир путин