https://ria.ru/20230327/vostok-1860816125.html
Российская группировка "Восток" пресекла украинскую попытку разведки боем
Российская группировка "Восток" пресекла украинскую попытку разведки боем - РИА Новости, 27.03.2023
Российская группировка "Восток" пресекла украинскую попытку разведки боем
Группировка Вооруженных сил России "Восток" уничтожила три украинских беспилотника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также пресекла попытку... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T07:30
2023-03-27T07:30
2023-03-27T08:28
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
зрк с-300
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России "Восток" уничтожила три украинских беспилотника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также пресекла попытку противника провести разведку боем, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены более 30 националистов", — сообщил Гордеев. Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук" уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а расчеты "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили украинские беспилотники "Валькирия" и "Фурия". Еще одну "Фурию" на Запорожском направлении поразил расчет зенитного ракетного комплекса "Тор".
https://ria.ru/20230327/uragan-1860810853.html
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безопасность, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ, ЗРК С-300
Российская группировка "Восток" пресекла украинскую попытку разведки боем
Российская группировка "Восток" пресекла украинскую попытку разведки боем и сбила три БПЛА
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России "Восток" уничтожила три украинских беспилотника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также пресекла попытку противника провести разведку боем, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены более 30 националистов", — сообщил Гордеев.
Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук" уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а расчеты "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили украинские беспилотники "Валькирия" и "Фурия".
Еще одну "Фурию" на Запорожском направлении поразил расчет зенитного ракетного комплекса "Тор".
Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области