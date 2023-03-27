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Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию - РИА Новости, 27.03.2023
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12:39 27.03.2023 (обновлено: 13:09 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/vizit-1860905825.html
Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию
Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию - РИА Новости, 27.03.2023
Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию
Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:39
2023-03-27T13:09
турция
владимир путин
россия
дмитрий песков
анкара (провинция)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сообщения о возможном визите появились в понедельник утром в ряде турецких СМИ. По данным издания dikGAZETE, Анкара готовится к визиту Путина, он держится в секрете, ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к визиту Путина в Анкару.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860662475.html
турция
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турция, владимир путин, россия, дмитрий песков, анкара (провинция)
Турция, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Анкара (провинция)
Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию

Песков заявил, что подготовка визита Владимира Путина в Турцию не готовится

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сообщения о возможном визите появились в понедельник утром в ряде турецких СМИ. По данным издания dikGAZETE, Анкара готовится к визиту Путина, он держится в секрете, ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к визиту Путина в Анкару.
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ТурцияВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковАнкара (провинция)
 
 
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