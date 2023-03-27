https://ria.ru/20230327/vizit-1860905825.html

Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию

Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию - РИА Новости, 27.03.2023

Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию

Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:39

2023-03-27T12:39

2023-03-27T13:09

турция

владимир путин

россия

дмитрий песков

анкара (провинция)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сообщения о возможном визите появились в понедельник утром в ряде турецких СМИ. По данным издания dikGAZETE, Анкара готовится к визиту Путина, он держится в секрете, ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к визиту Путина в Анкару.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860662475.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, владимир путин, россия, дмитрий песков, анкара (провинция)