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Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию
Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию - РИА Новости, 27.03.2023
Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию
Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:39
2023-03-27T12:39
2023-03-27T13:09
турция
владимир путин
россия
дмитрий песков
анкара (провинция)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сообщения о возможном визите появились в понедельник утром в ряде турецких СМИ. По данным издания dikGAZETE, Анкара готовится к визиту Путина, он держится в секрете, ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к визиту Путина в Анкару.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860662475.html
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турция, владимир путин, россия, дмитрий песков, анкара (провинция)
Турция, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Анкара (провинция)
Песков прокомментировал планы Путина по визиту в Турцию
Песков заявил, что подготовка визита Владимира Путина в Турцию не готовится